أخبار التكنولوجيا.. آبل تحذر من هذه الأجهزة.. وهكذا يمكنك إعادة آيفونك القديم للحياة مرة أخرى
نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، والتى تتضمن الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها.
بسبب الإعلانات.. الاتحاد الأوروبي يجري تحقيقا مع موقع يوتيوب
يواجه موقع يوتيوب YouTube تحقيقا من قبل الاتحاد الأوروبي وذلك لمخالفته قواعد الاتحاد حيث تقوم شركة جوجل المالكة ليوتيوب بانتهاج سياسة محاباة لخدمات تكنولوجيا الإعلانات المصوّرة الخاصة بها دون النظر للمنصات الأخرى.
لمراجعة الرسائل الصوتية.. ميزة جديدة من واتسآب لمستخدمي أندرويد وآيفون
كشفت تقارير أن تطبيق الدردشة واتسآب WhatsApp يعمل على إضافة ميزة جديدة لمستخدميه فيما يخص ميزة إعادة تصميم الرسائل الصوتية ومراجعة الرسائل الصوتية وذلك لمستخدمي هواتف أندرويد و آيفون، حيث كان التطبيق قد طرح في السابق ميزة لتسريع مقاطع الصوت.
بفضل نظام iOS 15 .. هواتف iPhone 13 تحصل على 5 ميزات خارقة
ينتظر مستخدمو هواتف آيفون الإعلان عن إنطلاق هواتف iPhone 13، في شهر سبتمبر القادم ، والتي ستاتي بعدد من المواصفات والإمكانات الكبيرة، ومع ذلك فإن الميزات التي ستحصل عليها الهواتف من خلال نظام التشغيل الجديد iOS 15 الذي أعلنت عنه الشركة مؤخرا سيضيف عدد كبير من الميزات للهواتف القادمة.
آبل تحذر .. من أجل سلامتك ابتعد فورا عن هذه الأجهزة
كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية ، قد أعدت قائمة بالأجهزة التي لا يجب على مرضى القلب استخدامها، خاصة المرضى من الأطفال وزارعى الدعامات وذلك لخطورتها الشديدة عليهم وتهديدها لحياتهم.
كيف تعيد آيفونك القديم للحياة مرة أخرى؟
مع كثرة استخدامنا للهواتف وقضاء ساعات طويلة عليها في الألعاب واستخدام التطبيقات وغيرها، وعلى الرغم من أن هواتف آيفون تتمتع بمعالجات قوية للغاية تستطيع تحمل الأوقات الطويلة من الاستخدام إلا أنه أحيانا بسبب استخدامنا الخاطئ لهواتف الآيفون ينتج عنه مشكلات عديدة .