أخبار التكنولوجيا.. آبل تحذر من هذه الأجهزة.. وهكذا يمكنك إعادة آيفونك القديم للحياة مرة أخرى

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، والتى تتضمن الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها.



يواجه موقع يوتيوب YouTube تحقيقا من قبل الاتحاد الأوروبي وذلك لمخالفته قواعد الاتحاد حيث تقوم شركة جوجل المالكة ليوتيوب بانتهاج سياسة محاباة لخدمات تكنولوجيا الإعلانات المصوّرة الخاصة بها دون النظر للمنصات الأخرى.



كشفت تقارير أن تطبيق الدردشة واتسآب WhatsApp يعمل على إضافة ميزة جديدة لمستخدميه فيما يخص ميزة إعادة تصميم الرسائل الصوتية ومراجعة الرسائل الصوتية وذلك لمستخدمي هواتف أندرويد و آيفون، حيث كان التطبيق قد طرح في السابق ميزة لتسريع مقاطع الصوت.



ينتظر مستخدمو هواتف آيفون الإعلان عن إنطلاق هواتف iPhone 13، في شهر سبتمبر القادم ، والتي ستاتي بعدد من المواصفات والإمكانات الكبيرة، ومع ذلك فإن الميزات التي ستحصل عليها الهواتف من خلال نظام التشغيل الجديد iOS 15 الذي أعلنت عنه الشركة مؤخرا سيضيف عدد كبير من الميزات للهواتف القادمة.



كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية ، قد أعدت قائمة بالأجهزة التي لا يجب على مرضى القلب استخدامها، خاصة المرضى من الأطفال وزارعى الدعامات وذلك لخطورتها الشديدة عليهم وتهديدها لحياتهم.



مع كثرة استخدامنا للهواتف وقضاء ساعات طويلة عليها في الألعاب واستخدام التطبيقات وغيرها، وعلى الرغم من أن هواتف آيفون تتمتع بمعالجات قوية للغاية تستطيع تحمل الأوقات الطويلة من الاستخدام إلا أنه أحيانا بسبب استخدامنا الخاطئ لهواتف الآيفون ينتج عنه مشكلات عديدة .