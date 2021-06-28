اعتماد تنسيق القبول بالثانوي العام بمجموع 250 درجة في الدقهلية

أعلن المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بـ الدقهلية أن المحافظ اعتمد اليوم الاثنين تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2021 /2022 بمجموع 250 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم اعتماد تنسيق القبول بالتعليم الثانوي الفني ويشمل الفندقي والصناعي والتجاري والمزدوج والمتقدم والمهني للعام الدراسي 2021/2022 أيضا فى الدقهلية ، موضحا أن الثانوي الفندقي نظام الخمس سنوات 240 درجة، وثانوي الفندقي محول " نبروه و السنبلاوين " 230 درجه والثانوي الصناعي خمس سنوات 235 درجة والثانوي الصناعي نظام ثلاث سنوات 225 درجة و للثانوي الزراعي 150درجه والثانوي التجاري نظام خمس سنوات 190 درجه والثانوي التجاري نظام ثلاث سنوات 140 درجة.



وأشار وكيل الوزارة في الدقهلية إلى أنه جرى أيضا اعتماد تنسيق الثانوي الفندقى المزدوج 230 درجة والثانوي الصناعي المزدوج تبريد 240 درجة والثانوي الصناعي المزدوج كهرباء والكترونيات 230 درجة والثانوي الصناعي مزدوج ميكانيكا تركيبات 180 درجة وثانوي صناعي مزدوج ملابس جاهزة 150 درجة و الثانوي زراعي مزدوج طلخا وبلقاس 140 درجة وثانوي تجاري مزدوج وجبات سريعة 230 درجة وثانوي تجاري مزدوج مساعد فني اداري 140 درجة، وثانوي مهني صناعي ومهني زراعي وفقا للقرار الوزاري 91 لسنة 2020.



وأضاف وكيل الوزارة فى الدقهلية أن عدد الناجحين في الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 92099 طالب وطالبة بنسبة 89.1%، مشيرا الى أنه وفقا لدرجات القبول تكون كثافة الفصول 48 طالبا للفصل الواحد موزعين على 959 فصل وذلك وفقا لدراسة الاحصاء التكراري المتجمع الصاعد للطلاب الناجحين فى شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي.



وأوضح أن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة كما أن الدولة تنفق المليارات للإرتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا.