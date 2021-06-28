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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة عمل في الدقهلية تمهيدا لتنفيذ منظومة الإشتراطات البنائية الجديدة

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل بالدقهلية

أقيمت اليوم الإثنين بمقر الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة المنزلة بالدقهلية،  ورشة العمل الخاصة بمنظومة الإشتراطات البنائية وتحديثات منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية .

 

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعاون المحافظات وكافة الوزارات والجهات مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لاستمرار ميكنة الخدمات الحكومية للتيسير على المواطنين فى حصولهم على الخدمات من المحليات بصورة حضارية متميزة على مستوى الجمهورية، وفى إطار التكليفات  بتنفيذ الخطة المتكاملة لتطوير وربط ديوان عام المحافظة من خلال منظومة الخدمات الحكومية بالمراكز والمدن والأحياء  وتمهيدا لتنفيذ تعميم منظومة الإشتراطات البنائية الجديدة.


جاء ذلك بحضوراللواء إيهاب مصطفى والعميد سامح زكريا مسئولي مشروع محافظة الدقهلية والمهندس أشرف مرزوق مدريب وزارة التخطيط والمهندس محمد فيصل مدرب وزارة التخطيط والمهندس ماهر ابو المجد مدير الادارة العامة للنظم والتحول الرقمى ومشرف عام اللجنة العليا للاشراف والمتابعة على المراكز التكنولوجية والاستاذ ابراهيم السيد عوض عضو اللجنة العليا للاشراف والمتابعة للمراكز التكنولوجية وذلك بالإشراف المباشر للواء سمير صدقى الامام رئيس مركز ومدينة المنزلة.


وحضر ورشة العمل مسئولي الوحدات المحلية لكل من دكرنس ومنية النصر والكردى وميت سلسيل والجمالية والمنزلة والمطرية ومدينة محل الدمنه.


كما يأتى انعقاد ورشة العمل  في إطار العمل المتواصل مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية لتطوير أداء تقديم خدمات حكومية متميزة بصورة عاجلة  لتحقيق رضا المواطنين.

 

كما شنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، برئاسة محمد دايرة، وكيل وزارة التموين، وبالتنسيق مع العميد عبدالحميد الصيرفى، مدير مباحث التموين في الدقهلية، حملات لمراقبة المخابز والمحلات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بإشراف يحيى محمد السيد، مدير إدارة إجا. 

 

وأسفرت جهود الحملات التموينية في الدقهلية عن ضبط مخبز ع.ا.ع بقرية ميت العامل لتصرفه فى ٣ شكاير دقيق بلدى مدعم وضبط مخبز أ.م.م بقرية ميت اشنا لتجميعه ١.٤٢شيكارة دقيق بلدى مدعم ومخبز ه.ع.ش بمدينة اجا ومخبز س.ص.ن بمنشاة عبدالنبى ومخبز م.ن.ع بقرية صهرجت الصغرى ومخبز م.ن.ا بعزبة أبوزيد لانتاجهم خبز ناقص الوزن.

 

كما تم ضبط مخبز م.ا.ح بقرية ميت اشنا ومخبز ه.ع.ال بقرية ميت العامل لانتاجهما خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ومخبز م.ا.ش بمدينة اجا لعدم نظافة أدوات العجين ومخبز ا.ع.ا بقرية ميت العامل لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين ومخبز ر.ح.س بقرية نوسا البحر ومخبز ا.س.ا بقرية نوسا الغيط ومخبز ه.ن.م بقرية ميت العامل لعدم وجود قائمة بيانات.

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الدقهلية اخبار الدقهلية مدينة المنزله الاشتراطات البنائية الجديدة منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية

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