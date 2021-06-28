عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إشادة برلمانية بإعلان الحكومة تحمل تكلفة أجهزة تتبع مراكب الصيد

مجلس النواب
مجلس النواب

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بقرار الحكومة بشأن إعلانها  تحمل تكلفة تركيب أجهزة تتبع لمراكب الصيد شرطا للترخيص وفقا لمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، وحضور السيد القصير وزير الزراعة.

وقال النائب، أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن ما يحدث إنجاز جديد، مشروع قانون يهدف لإعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى، رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعديات والتلوث، وإعلان تحمل الحكومة تكلفة تركيب أجهزة التتبع خطوة جديدة لصالح المواطنين.

وزير الزراعة : الحكومة تتحمل تكاليف تركيب أجهزة التتبع في مراكب الصيد

وزير الزراعة : لا مجال لوجود شركات خاسرة تابعة للوزارة


ومن جانبه، قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الهدف من القانون تحقيق  التنمية والاستدامة، نتمنى للقانون أن يرى النور من خلال لائحة تنفيذية تعالج ما يهدف إليه الجميع، مؤكدا أن خطوة تحمل مجلس الوزراء تكلفة تركيب أجهزة التتبع خطوة جيدة من الحكومة.


وفى ذات الصدد، قال النائب عبد الحميد الدمرداش، تحمل الحكومة تركيب أجهزة التتبع خطوة تعكس اهتمام الدولة بالفئات البسيطة، ولكن علينا أن نقف على تفاصيل إجراء الصيانة والرسوم فيما بعد.

 

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، موافقة مجلس الوزراء، على تحمل الحكومة تكاليف تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد، المنصوص عليها في مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية.

وقال القصير خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية إنه تمكن من عرض المقترح المقدم من لجنة الزراعة، بشأن تحمل الحكومة تكاليف تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد، على مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أعلن تفهمه للأزمة ودعمه لذلك المقترح، وخاصة وأن تركيب أجهزة التتبع  بمراكب الصيد أمر هام جدا ويتعلق بالأمن القومى للبلاد، حيث يتعلق بإجراءات المتابعة والمراقبة لمراكب الصيد وتطبيق الاشتراطات المطلوبة في ذلك القطاع. 

 

كلفة تركيب الجهاز لجميع المراكب


وتابع القصير: لا مانع لدي الحكومة من تحمل تكلفة تركيب الجهاز بجميع المراكب الذى قد تصل قيمته إلى ٣٠ ألف لكل مركب.


وحرص القصير على توجيه الشكر لرئيس لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، على دوره فى القانون، مضيفا، كلنا سواء حكومة أو برلمان، نعمل على محور واحد وهو المواطن، حيث ننظر جميعا لمصلحة المواطن البسيط انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

واستعرض النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، مجهود اللجنة خلال الفترة الماضية، في مناقشة مشروع القانون، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت ١٤ اجتماع لمناقشة مشروع القانون في الفصل التشريعى السابق، بالإضافة الى ٩ اجتماعات في الفصل التشريعى الجديد، بحضور وزير الزراعة ومسئولى مختلف الجهات والوزارات، حيث دارت مناقشات مستفيضة من جانب الجميع حول مشروع القانون.

 

وأكد الحصرى، أن انحياز اللجنة، للمواطن البسيط دعما للثروة السمكية، وأنه لم يكن هناك توجهات سابقة بشأن مشروع القانون، وان ماتم به كان بموافقة مختلف النواب، متابعا،:" يكاد يكون ضميرى مستريح فيما تم بشأن القانون، وأشكر كل من ساهم في مناقشته من الوزارات المختلفة، شكر خاص لوزير الزراعة، على انحيازه للبسطاء من الصيادين، في أزمة جهاز التتبع، حيث تفاعل معنا بشكل سريع في مقترح اللجنة وقام بعرض مذكرة على مجلس الوزراء، وهو ما يعد نموذج للتعاون بين اللجنة  والحكومة ".

 

وتنص المادة ٦٥ من مشروع القانون وفقا لما ورد من الحكومة على لايجوز استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

وتنص المادة ٦٦ على يلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أي فعل من شأنه يجعله غير صالح للعمل. 


وفى حال المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر، وفى حالة التكرار يتم الإيقاف سنة واحدة وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.

مجلس النواب تركيب أجهزة مراكب الصيد مستقبل وطن الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن التصنيع السمكى النائب عبد الحميد الدمرداش لجنة الزراعة

ترشيحاتنا

مصر تواصل إدخال المساعدات وطواقم ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة

شاهد... فيديو لحظة قصف القوات الأمريكية لحدود العراق وسوريا

توظيف أموال.. دار الإفتاء تحذر المواطنين: هذا النوع من المضاربة فاسد

11 فئة.. سعر ومواصفات تويوتا كورولا موديل 2022 فى مصر

أخبار التكنولوجيا.. آبل تحذر من هذه الأجهزة.. وهكذا يمكنك إعادة آيفونك القديم للحياة مرة أخرى

خبيرة تارو تنبأت بأزمة شيرين .. ماذا قالت وهل صدقت توقعاتها؟| شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل شيرين عبد الوهاب بعد سماعها تسريبات والد حسام حبيب.. تفاصيل

كنز أثري.. عجوز يعثر على بئر عميقة أسفل أرضية منزله|صور

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

هرب من الحر ومات في ترعة..غرق طالب عقب خروجه من الامتحان بالبحيرة

طلبت الزواج منه ومهرها رقم صادم ..شيرين عبد الوهاب .. مغرومة أم مخدوعة ؟

حالة الطقس.. الأرصاد: لا يوجد موعد محدد لانكسار الموجة الحارة

سائق نقل يسير عكس الاتجاه أمام أعين وزير النقل.. شاهد ماذا فعل

مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-6-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنز أثري.. عجوز يعثر على بئر عميقة أسفل أرضية منزله|صور

إنتاج أول أتوبيس كهربائى مصرى بسواعد مصرية.. صور

وزارة الإنتاج الحربى تعلن بدء تفعيل عقود تصنيع أول أتوبيس كهربائي مصري

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

فيديو

فيديوجراف.. قصة تصدر الفنانة مايان السيد تريند السوشيال ميديا

فيديوجراف.. القصة الكاملة للتشكيك في نتيجة الثانوية العامة لطالب بـ طب القاهرة

المتحدث العسكري يستعرض قوة الجيش المصري في ذكرى ثورة 30 يونيو

فيديوجراف.. زواج سري وسرقة أموالها.. شائعات تطارد حسام حبيب وشيرين

المزيد

ساحة رأي

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

سيد طه فايز يكتب: أطفال مصر .. يا رئيس الوزراء

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

دعاء على تكتب: حقوق أصحاب المهنة

عمر عاقيل يكتب: رؤية مفقودة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ