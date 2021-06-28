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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تسمح بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى 12 دولة

الكويت تسمح بتسيير
الكويت تسمح بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى 12 دولة

أعلنت دولة الكويت، اليوم الاثنين، السماح بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى 12 دولة، وذلك اعتبارا من أول يولو المقبل.

وقرر مجلس وزراء الكويت السماح بتسيير رحلات طيران مباشرة، إلى كل من "البوسنة والهرسك، بريطانيا، اسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، هولندا، إيطاليا، النمسا، فرنسا، قيرغيزستان، ألمانيا، اليونان، سويسرا".

يبدأ تطبيق القرار اعتبارا من يوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021، وإلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.

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كانت السلطات الصحية في الكويت أعلنت السماح بدخول الوافدين  الحاصلين على جرعتي لقاح كورونا "كوفيد-19"، اعتبارا من أول أغسطس.

وأصدر وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح قرارا بشأن السماح لغير الكويتيين بالدخول إلى البلاد اعتبارا من أغسطس المقبل، بشرط الحصول على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى الكويت.

ويدخل القرار الكويتي حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1/8/2021 شرط إجراء فحصي PCR الأول قبول الوصول بـ 72 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بكورونا، والآخر خلال فترة الحجر المنزلي الممتد لسبعة أيام بعد الوصول.

ونص القرار على عدم  السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ما لم يكونوا قد تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لڤيروس كورونا والمعتمد لدى الكويت.

ويستثنى من ذلك الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم، والمواطنين الحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية، إضافة إلى الحوامل بشرط حصولهم على شهادة إثبات الحمل المعتمدة من وزارة الصحة.

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