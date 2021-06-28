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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

خبيرة تارو تنبأت بأزمة شيرين .. ماذا قالت وهل صدقت توقعاتها؟| شاهد

شيرين
شيرين

حبه جنة أنا عيشت فيها .. لم تكن مجرد أغنية غنتها النجمة شيرين عبد الوهاب، بل طرحتها خصيصاً لزوجها حسام حبيب الذي تزوجته منذ ثلاثة سنوات، وعاشا معاً قصة حب عرفها الوسط الفني وكل جمهور النجمة، لكن يبدو أن علاقة شيرين وحسام وحبيب، تتعرض لأزمة عنيفة بعد التسريب الصوتي لوالد حسام حبيب الذي تم نشره أمس ليحتل تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

كلنا شيرين

هاشتاج كلنا شيرين، كان رد محبي شيرين على ما أثير أمس، بعد التسريب الصوتي لوالد حسام حبيب، الذي أساء فيه للنجمة، وقال فيه العديد من التصريحات الصادمة، مثل رغبته في زواج حسام حبيب من فتاة أخرى أصغر للإنجاب، وأن حسام عليه أن يستفيد من زواجه من شيرين. 

كلمات صادمة وقاسية نزلت كالصاعقة على النجمة شيرين وجمهورها، رغم أنها حتى الآن لم تقم بالتعليق على هذا الأمر تماماً وتأكيده أو نفيه، رغم أن والد حسام حبيب نفى ذلك التسجيل وقال إنه ليس صوته وأنها محاولة لهدم علاقة شيرين وحسام حبيب.

نبؤة أزمة شيرين 

وما بين الحقيقة والسراب، يبدو أن توقعات خبيرة التارو لـ شيرين في 2021 باتت جزءاً من الحقيقة، فالغريب أن بسنت يوسف خبيرة التارو والأبراج، تنبأت لـ شيرين عبد الوهاب في العام الحالي، ومع الربط بين الأحداث وما تعرضت له شيرين مؤخراً يبدو أن تلك النبؤة ربما كانت حقيقة بالفعل. 

خبيرة التارو بسنت يوسف، كانت ضيفة الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية، في بداية العام الجديد، واعتادت كثير من البرامج على استضافة خبراء الفلك والأبراج للحديث عن توقعات العام الجديد، وحينها سألها عمرو أديب عن التوقعات لـ شيرين هذا العام، وكانت الإجابة صادمة.

قالت خبيرة التارو بسنت يوسف لـ عمرو أديب عن توقعاتها لـ شيرين: "عندها تغيير هتعمله، في حاجة مش مريحاها، شخص أو حاجة، ومش عارفة تاخد فيه قرار حاسم، والسنة دي هتاخد قرار وهتنفذه وتعلنه، وفي حاجة حصلت معاها قبل كدا هتتكرر تاني، البداية مش سهلة لكن وضعها هيتحسن " . 

تفاصيل المكالمة المسربة

وكان والد حسام حبيب، اعترف فى المكالمة المسربة - التى قيل إنها منسوبة إليه - بحصول ابنه على أموال شيرين عبد الوهاب، وأكمل أيضا أن ابنه يتحكم في كل حساباتها البنكية ويأخذ أموالا منها دون الرجوع إليها، مشيرا إلى أن شيرين عبد الوهاب  شخصية (ملولة) وتطلب منه الطلاق باستمرار، وهو مانفاه جملة وتفصيلاً . 

شيرين عبد الوهاب حسام حبيب قصة حب علاقة شيرين وحسام وحبيب ازمة

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