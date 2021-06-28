رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح قاعة المجلس في قنا بعد تجديدها

افتتح الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، قاعة مجلس الجامعة في قنا بعد تجديدها وتطويرها بأنظمة تكنولوجية حديثة.



جاء ذلك بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق والدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، أنه تم تطوير قاعة مجلس الجامعة ودعمها بأحدث الأجهزة حيث تضم القاعة بعد أعمال التجديد شاشات video wall وجهاز تحكم تفاعلي وأحدث أنظمة sound system.

وأضاف رئيس الجامعة، بأنه يتم إدارة المجلس من خلال تطبيق "اجتماع" وهو تطبيق إلكتروني من انتاج جامعة جنوب الوادي يدير الاجتماعات بطريقة آلية شاملة الأرشفة الالكترونية واسترجاع البيانات وإعداد أجندة الاجتماعات.



وفي سياق آخر تفقد رئيس الجامعة، امتحانات نهاية العام بعدد من كليات الجامعة للاطمئنان على سير الامتحانات و تطبيق الإجراءات الاحترازية بين الطلاب.

افتتاح قاعة مجلس جامعة جنوب الوادي

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