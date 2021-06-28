موعد مباراة منتخب مصر للشباب القادمة في كأس العرب

يستعد منتخب مصر للشباب تحت قيادة المدير الفني محمود جابر، لمواجهة نظيره منتخب طاجيكستان ضمن مباريات ربع نهائي كأس العرب للشباب المقامة في مصر خلال الفترة الحالية.

وتقام مباراة المنتخب الوطني للشباب ضد طاجيكستان في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت السعودية في لقاء قوي بين الفريقين.

وكان منتخب الشباب قد واجه النيجر وحقق الفوز بهدفين دون رد، ثم حقق الفوز على الجزائر بهدف دون رد، ثم اختتم مجموعته بالفوز على موريتانيا برباعية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة ويتصدر المجموعة الأولى.

يذكر أن منتخب الشباب تحت قيادة محمود جابر استطاع تسجيل 7 أهداف ودخل مرماه هدف وحيد خلال دور المجموعات.



مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العرب للشباب:

الثلاثاء

مصر ضد طاجيكستان الساعة الخامسة مساءً

المغرب ضد الجزائر الساعة الثامنة مساءً

الأربعاء

السنغال ضد السعودية الساعة الخامسة

تونس ضد جزر القمر الساعة الثامنة