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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هشام عباس يطرح أحدث أغانيه "يا سهرانين الليل".. فيديو

هشام عباس
هشام عباس

طرح الفنان هشام عباس، أغنية جديدة بعنوان “يا سهرانين الليل” على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو.

 

أغنية هشام عباس "يا سهرانين الليل"  من كلمات أمير طعيمة وألحان محمد يحيى، وتوزيع كريم عبد الوهاب، وتقول كلماتها:

ياسهرانين الليل قلبى انا مال.. طب قولولى أنا هاعمل ايه

ويلى أنا ويل حالى بقى حال.. اه يامين يلايمنى عليه

ليل ياليل ياعين ده اللى الحياه ليل ياليل ياعين

تحلو بيه وبيه كل اللى بحلم بيه

ليل ياليل ياعين واللى بهواه ليل ياليل ياعين

حياخدنى ليه ومين لمس القمر بايديه

ياسهرانين الليل آه  قلبى أنا مال

طب قولولى أنا هاعمل إيه

 

وكان هشام عباس، طرح من قبل أغنيته الجديدة "معاه" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

الأغنية من كلمات كيرو راجي، وألحان معتز أمين، وتوزيع موسيقي سيرجيو، وهي من إنتاج شركتا "عالم الفن ومزيكا".

 

تقول كلمات الأغنية: "معاه عرفت قيمة الدنيا ديا.. شفت الجنة قصاد عينيا معاه.. أيام ياما ضاعت مني سايبها.. عشتها من غير ما احسبها أيام".

 

وسبق ووعد هشام عباس جمهوره بألا يبتعد عن الساحة الفنية فترات طويلة، وأشار بأنه سيعود من وقت لآخر بعمل جديد، وذلك بعد عودته من فترة غياب ونجاح ألبومه الأخير "عامل ضجة" الذي طرحته شركتا "مزيكا وعالم الفن" فى نوفمبر الماضي.

 

ويُشار إلى أن هشام عباس تعاون مؤخرًا مع حميد الشاعري ومصطفى قمر وإيهاب توفيق، وطرحوا أغنية "زحمة الأيام"، وحققت نجاحًا كبيرًا، إذ تخطت 4 ملايين مشاهدة منذ طرحها قبل نحو 3 أسابيع، وهى من كلمات سامح العجمى، وألحان أشرف سالم، توزيع نديم الشاعرى، والكليب من إخراج ياسين حسن.

 

وسيطر حضور الفنان محمد حماقي على صور حفل زفاف إياد مصطفى قمر بحضور نجوم التسعينات وبدا الجميع في حالة انسجام وتوافق غنائي وفني عال. 

 

تفاصيل زفاف نجل مصطفى قمر

غنى محمد حماقي في حفل زفاف إياد مصطفى قمر إلى جانب نجوم التسعينات ومن أبرزهم إيهاب توفيق، هشام عباس، حميد الشاعري.

 

انضم لمحمد حماقي ومصطفى قمر كل من الفنان محمد لطفي وهاني سلامة وإدوارد لاسترجاع ذكرياتهم سويا وغناء أبرز أعمالهم من بينها أغاني فيلم أصحاب ولا بيزنس.

 

هشام عباس يا سهرانين الليل يوتيوب أغنية هشام عباس امير طعيمة

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