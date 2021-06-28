العضايلة خلال لقائه عبد الدايم: الأردن ومصر يتطلعان لتعزيز التعاون الثقافي المشترك

أكد السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، خلال لقائه وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم ، على تطلّع الأردن ومصر لتعزيز التعاون الثقافي وتعميقه في جميع مجالاته.

وبحث العضايلة وعبدالدايم، خلال لقائهما في دار الأوبرا المصرية، أوجه التبادل الثقافي والفني بين البلدين، خصوصاً في ظل العودة التدريجية للنشاطات الثقافية وضمن ضوابط صحية متبعة، بعد توقّف يزيد عن عام فرضته المحددات الاستثنائية لجائحة كورونا على المشهد الثقافي.

وجرى استعراض سبل الاستفادة من المناسبات الثقافية، التي ستنظمها البلدان في المستقبل القريب، وفي مقدمتها مهرجان جرش والفعاليات الفنية والعروض التي تنفذها دار الأوبرا المصرية، بهدف تعزيز منظومة التبادل والشراكة وعرض التجارب الثقافية والفنية في كلا البلدين.

وعرضت وزيرة الثقافة ، النشاطات التي سيتضمنها العام الجاري، خصوصاً انطلاق مهرجان القاهرة الدولي للكتاب يوم الأربعاء القادم والذي يشكل مظلة ثقافية واسعة في العالم العربي، وتشارك فيه العديد من الدول العربية ومن ضمنها الأردن.