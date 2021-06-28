جنايات المنصورة..إحالة أوراق المتهم بذبح نجله للمفتى

قضت محكمة جنايات المنصورة ، بمحافظة الدقهلية اليوم ، بإحالة أوراق المتهم "محمود.ح. ا .ع"، المتهم بذبح نجله بمشرط بقرية طناح مركز المنصورة إلى مفتي الجمهورية.



واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال الأب المتهم وأم الطفل ومرافعة الدفاع، وذلك بعد أن حيث وجهت النيابة العامة للأب اتهامات بالقتل العمد وإعطاء ابنه بنج حتى نام واشترى مشرط طبي وذبحه في قطعة أرض خالية وتركه غارقا في دمائه ليعود قريته ويبحث عنه متباكيا.



وكانت نيابة مركز المنصورة قد استمعت لأقوال الأب المتهم بذبح نجله حيث أدلى بتفاصيل جديدة فى الجريمة واعترف بقيامه بشراء منوم ومشرط طبى وقطن، وقام بإعطاء نجله المنوم وأقدم على ذبحه بالمشرط الطبى أثناء نومه وقام عقب ذلك بحمل جثة ابنه وإلقائها بمكان العثور عليه وإخفاء أدوات الجريمة.



واضاف المتهم ، بإن ابنه ادهم مريض ومصاب بكهرباء زائدة بالمخ وتنتابه حالات اضطراب وتسبب فى العديد من المشاكل، وقبل الواقعة بعدة أيام سمعته يتحدث وهو فى الحمام ويقول إننى ووالدته نحب شقيقته أكثر منه ويجب أن أقتلهم كلهم، فخفت عليه أن يرتكب جريمة وأن يتعب فى حياته فقررت أن أقتله



يذكر بأن امن الدقهلية، قد عثر على جثة طفل متغيب مقتولا ومذبوحا بناحية قرية ديبو عوام وميت عوام بمركز المنصورة.

كما شنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، برئاسة محمد دايرة، وكيل وزارة التموين، وبالتنسيق مع العميد عبدالحميد الصيرفى، مدير مباحث التموين في الدقهلية، حملات لمراقبة المخابز والمحلات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بإشراف يحيى محمد السيد، مدير إدارة إجا.

وأسفرت جهود الحملات التموينية في الدقهلية عن ضبط مخبز ع.ا.ع بقرية ميت العامل لتصرفه فى ٣ شكاير دقيق بلدى مدعم وضبط مخبز أ.م.م بقرية ميت اشنا لتجميعه ١.٤٢شيكارة دقيق بلدى مدعم ومخبز ه.ع.ش بمدينة اجا ومخبز س.ص.ن بمنشاة عبدالنبى ومخبز م.ن.ع بقرية صهرجت الصغرى ومخبز م.ن.ا بعزبة أبوزيد لانتاجهم خبز ناقص الوزن.

كما تم ضبط مخبز م.ا.ح بقرية ميت اشنا ومخبز ه.ع.ال بقرية ميت العامل لانتاجهما خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ومخبز م.ا.ش بمدينة اجا لعدم نظافة أدوات العجين ومخبز ا.ع.ا بقرية ميت العامل لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين ومخبز ر.ح.س بقرية نوسا البحر ومخبز ا.س.ا بقرية نوسا الغيط ومخبز ه.ن.م بقرية ميت العامل لعدم وجود قائمة بيانات.

وتم ضبط ٧ محلات متنوعة الأنشطة لعدم الإعلان عن الأسعار للمواطنين وضبط ٤ محلات لعدم وجود شهادات صحية بقريتى ميت العامل ونوسا الغيط وتم تحرير المحاضر اللازمة وجارى عرضها على النيابة العامة.