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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سناء وفايزة وبليغ.. 3 كتب سير ذاتية تزين معرض القاهرة الدولي الكتاب

فايزة أحمد ومحمد
فايزة أحمد ومحمد سلطان

يصدر في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52 والمقرر أن يقام خلال الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو المقبل في مركز المؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، ثلاثة كتب سير ذاتية لمجموعة من الفنانين هم الفنانة سناء جميل وكتاب بعنوان "حكاية سناء"، والمطربة فايزة أحمد وزوجها محمد سلطان وكتاب بعنوان "فايزة وسلطان... عشنا عمرنا أحباب"، وبليغ حمدي وكتاب بعنوان “بليغ حمدي سلطان الألحان”. 

سناء جميل

حكاية سناء

وأكدت المخرجة روچينا بسالي، أنه من المقرر أن يتم طرح كتابها "حكاية سناء"، والذى يستعرض قصة حياة الفنانة الراحلة سناء جميل، وأبرز المحطات في حياتها الفنية، وعدد من المواقف الإنسانية والعملية التي جمعتها بأهل الفن، بالإضافة إلى أسرار جديدة عن حياتها الشخصية، وذلك خلال الأيام القادمة بجميع المكتبات وفي معرض القاهرة الدولي الكتاب، والكتاب تتعاون مع  دار "بيت الياسمين" لصاحبها الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد.


وأضافت المخرجة روچينا بسالي، أن الكتاب ليس له علاقة بالفيلم الذى سبق وأن قدمته عن الفنانة الراحلة، مؤكدة أن الكتاب أتاح لها فرصة لتقديم مادة جديدة وثرية عن الفنانة سناء جميل، حيث أنها استغرقت شهورا من البحث وجمع المادة التي قدمتها في هذا الكتاب الذى يضم عددا من الصور النادرة للفنانة سناء جميل، واسرار عن حياتها المهنية والشخصية يتم تقديمها للمرة الأولي، خاصة وأن هناك أغلب المعلومات التي يضمها الكتاب لن يتاح لها معرفتها أثناء التحضير للفيلم، وكانت دار بيت الياسمين صاحبة فكرة استكمال توثيق رحلة الفنانة الراحلة سناء جميل بعد عمل الفيلم في العام ٢٠١٦.

 

فايزة أحمد ومحمد سلطان

 

فايزة وسلطان... عشنا عمرنا أحباب

وبالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال52، صدر حديثا للكاتب  الصحفي حمدين حجاج كتاب "فايزة وسلطان... عشنا عمرنا أحباب". يتناول الكتاب السيرة الذاتية للمطربة الراحلة فايزة أحمد من الميلاد حتي الرحيل، والسيرة الذاتية ايضا لزوجها الموسيقار محمد سلطان من الميلاد حتي وقتنا الحالي.

 

ويرصد الكتاب فصول حياة كروان الشرق فايزة أحمد وعملاق التلحين الموسيقار محمد سلطان، باللأضافة الي مجموعة من الصور والجوابات واللقاءات الصحفية والاذاعية والتلفزيونية النادرة للزوجين. 

 

ومن الجدير بالذكر ان شهدت الايام الاخيرة لفايزة أحمد  إصابتها بمرض سرطان الثدي، وكان شخص ودعت به الحياة هو زوجها الموسيقار محمد سلطان، حيث كان في طريقه بها إلى المستشفى، ونامت على صدره طوال الطريق، وسألته عن عمرها، فاندهش من سؤالها، ثم فاجأته بإجابتها حيث قالت "عمري 17 عاما، وهي السنوات التي قضيتها معك كزوجة"، وكانت تلك آخر كلماتها حيث لفظت أنفاسها الأخيرة في 21 سبتمبر من عام 1983.

 

بليغ حمدي

بليغ حمدي سلطان الألحان

 

ويصدر قريبا وبالتزامن مع  معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال52، كتاب "بليغ حمدي سلطان الألحان" للكاتب أيمن حكيم. يتناول الكتاب السيرة الذاتية لسلطان الالحان الراحل بليغ حمدي وعن دار إنسان للنشر والتوزيع.

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وكان نشر الكاتب أيمن الحكيم صورة لغلاف كتابه الجديد معلقا : “بليغ حمدي ..الحب كله كتابي عن سلطان الألحان بليغ حمدي يصدر قريبا عن دار إنسان للنشر والتوزيع ... كتاب يليق بأمل مصر في المزيكا واسقيني واملا واسقيني تاني منك م الحب من نور زماني اسقيني ياللي من يوم ما شفتك حسيت كأني اتخلقت تاني”.

بليغ حمدي حكاية سناء فايزة أحمد محمد سلطان سناء جميل معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولي

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