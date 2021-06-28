تعرف على مصير طالب واقعة طب قصر العيني .. قرار جديد من جامعة القاهرة

أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة ، أن الطالب فادى أيمن له الحق فى الالتحاق بكلية طب القصر العينى .

وقال الدكتور محمود علم الدين خلال تصريح لـ " صدى البلد" ، إن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة صرح بأن الطالب له الحق فى امتحان تعويضى له عن المادة التى لم يحضرها بالفصل الدراسى الثانى ، ووافق مجلس الجامعة على هذا القرار ، مؤكدا أن الطالب سيستكمل امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكلية طب القاهرة بشكل طبيعى .

كما قام الدكتور محمد عثمان الخشت ، بتهنئة الطالب فادى أيمن على ظهور الحقيقة قائلا “ ألف مبروك ابنى فادى .. ظهرت الحقيقة .. نحن لا نضيع أبنائنا ”.

في سياق متصل كشف الدكتور أيمن منصور والد الطالب فادى أيمن منصور الشهير بـ طالب طب قصر العيني عن آخر المستجدات عن واقعة تزوير نتيجة الثانوية العامة الخاصة بنجله .

وقال الدكتور أيمن منصور والد طالب طب قصر العيني خلال تصريح لصدى البلد " ذهبت إلى الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ، وقالولى إن اسم طالب تانى على الورق الخاص بابنى" .

وأضاف والد طالب طب قصر العيني: " أن الطالب الذى قام بالتزوير غير مقيد بالمدرسة التابع لها نجلي وأنه يوجد موظف هو من قام بهذا التزوير ، مؤكدا على أن الطالب المزور ليس له أى ورق فى السجلات من سنة 2004 إلى 2020 " .