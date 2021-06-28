عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد اتهامه بالتزوير.. طالب طب قصر العينى يستكمل امتحانات الفصل الدراسى الثانى

الطالب فادى أيمن
الطالب فادى أيمن

أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة ، على ان الطالب فادى أيمن له الحق فى الالتحاق بكلية طب القصر العينى .

 

وقال الدكتور محمود علم الدين خلال تصريح لصدى البلد ، ان الدكتور محمود الخشت طرح ان الطالب له الحق فى عمل امتحان تعويضى له عن الماده التى لم يحضرها بالفصل الدراسى الثانى ، ووافق مجلس الجامعة على هذا القرار ، مؤكدا على ان الطالب يستكمل امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكلية طب القاهرة بشكل طبيعى .

عميد دارالعلوم يكشف حقيقة وضع سؤال عن بيضة الفيل في أحد الامتحانات

كما قام الدكتور محمد عثمان الخشت ، بتهنئة الطالب فادى ايمن الى ظهور الحقيقة قائلا " الف مبروك ابنى فادى .. ظهرت الحقيقة .. نحن لا نضيع أبنائنا
 

وكان قد كشف الدكتور أيمن منصور والد الطالب  فادى أيمن منصور  الشهير بـ  طالب طب قصر العيني عن آخر المستجدات عن واقعة تزوير نتيجة الثانوية العامة الخاصة بنجله .

وقال الدكتور أيمن منصور والد  طالب طب قصر العيني خلال تصريح لصدى البلد " ذهبت إلى الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ، وقالولى إن اسم طالب تانى على الورق الخاص بابنى" .

وأضاف والد طالب طب قصر العيني: " أن الطالب الذى قام بالتزوير غير مقيد بالمدرسة التابع لها نجلي  وأنه يوجد موظف هو من قام بهذا التزوير ، مؤكدا على أن الطالب المزور ليس له أى ورق فى  السجلات من سنة 2004 إلى 2020 " .  

 

ماذا قال الطالب فادى أيمن في فيديو الاستغاثة ؟

وقال الطالب فادي أيمن، طالب طب قصر العيني  في الفرقة الثانية جامعة القاهرة ،:" بأعمل الفيديو ده عشان استغيث بسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي  ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي وسيادة النائب العام ..  أنا طالب عادي زي أي طالب في كلية الطب ، المفروض بنجهز حاليا لامتحانات آخر السنة ، لكني فوجئت بتليفون من شئون الطلاب عندي في الكلية بيقولوا لي انت محروم من دخول الامتحان وطلبوا مني اروح للشئون القانونية المركزية في جامعة القاهرة .. ولما روحت قالوا لي نتيجة الثانوية العامة بتاعتك مزورة والمجموع ده بتاع حد تاني وأنت واخده".

 

 

وأضاف الطالب : “ طيب انا دلوقتي معايا رقم جلوسي الاصلي بتاع الثانوية العامة محتفظ بيه بالصدفة ، روحت اطلع اثبات من الادارة العامة للامتحانات ان ده رقم جلوسي ، و هناك اتفاجئت انه متغير عندهم”.

 

طب القصر العيني الطالب فادى أيمن جامعة القاهرة الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة الدكتور محمود علم الدين اخبار التعليم

ترشيحاتنا

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام مصر المقاصة

مصر تواصل إدخال المساعدات وطواقم ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة

شاهد... فيديو لحظة قصف القوات الأمريكية لحدود العراق وسوريا

توظيف أموال.. دار الإفتاء تحذر المواطنين: هذا النوع من المضاربة فاسد

11 فئة.. سعر ومواصفات تويوتا كورولا موديل 2022 فى مصر

أخبار التكنولوجيا.. آبل تحذر من هذه الأجهزة.. وهكذا يمكنك إعادة آيفونك القديم للحياة مرة أخرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل شيرين عبد الوهاب بعد سماعها تسريبات والد حسام حبيب.. تفاصيل

كنز أثري.. عجوز يعثر على بئر عميقة أسفل أرضية منزله|صور

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

هرب من الحر ومات في ترعة..غرق طالب عقب خروجه من الامتحان بالبحيرة

طلبت الزواج منه ومهرها رقم صادم ..شيرين عبد الوهاب .. مغرومة أم مخدوعة ؟

حالة الطقس.. الأرصاد: لا يوجد موعد محدد لانكسار الموجة الحارة

سائق نقل يسير عكس الاتجاه أمام أعين وزير النقل.. شاهد ماذا فعل

مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-6-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنز أثري.. عجوز يعثر على بئر عميقة أسفل أرضية منزله|صور

إنتاج أول أتوبيس كهربائى مصرى بسواعد مصرية.. صور

وزارة الإنتاج الحربى تعلن بدء تفعيل عقود تصنيع أول أتوبيس كهربائي مصري

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

فيديو

فيديوجراف.. قصة تصدر الفنانة مايان السيد تريند السوشيال ميديا

فيديوجراف.. القصة الكاملة للتشكيك في نتيجة الثانوية العامة لطالب بـ طب القاهرة

المتحدث العسكري يستعرض قوة الجيش المصري في ذكرى ثورة 30 يونيو

فيديوجراف.. زواج سري وسرقة أموالها.. شائعات تطارد حسام حبيب وشيرين

المزيد

ساحة رأي

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

سيد طه فايز يكتب: أطفال مصر .. يا رئيس الوزراء

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

دعاء على تكتب: حقوق أصحاب المهنة

عمر عاقيل يكتب: رؤية مفقودة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ