بعد اتهامه بالتزوير.. طالب طب قصر العينى يستكمل امتحانات الفصل الدراسى الثانى

أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة ، على ان الطالب فادى أيمن له الحق فى الالتحاق بكلية طب القصر العينى .

وقال الدكتور محمود علم الدين خلال تصريح لصدى البلد ، ان الدكتور محمود الخشت طرح ان الطالب له الحق فى عمل امتحان تعويضى له عن الماده التى لم يحضرها بالفصل الدراسى الثانى ، ووافق مجلس الجامعة على هذا القرار ، مؤكدا على ان الطالب يستكمل امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكلية طب القاهرة بشكل طبيعى .

كما قام الدكتور محمد عثمان الخشت ، بتهنئة الطالب فادى ايمن الى ظهور الحقيقة قائلا " الف مبروك ابنى فادى .. ظهرت الحقيقة .. نحن لا نضيع أبنائنا



وكان قد كشف الدكتور أيمن منصور والد الطالب فادى أيمن منصور الشهير بـ طالب طب قصر العيني عن آخر المستجدات عن واقعة تزوير نتيجة الثانوية العامة الخاصة بنجله .

وقال الدكتور أيمن منصور والد طالب طب قصر العيني خلال تصريح لصدى البلد " ذهبت إلى الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ، وقالولى إن اسم طالب تانى على الورق الخاص بابنى" .

وأضاف والد طالب طب قصر العيني: " أن الطالب الذى قام بالتزوير غير مقيد بالمدرسة التابع لها نجلي وأنه يوجد موظف هو من قام بهذا التزوير ، مؤكدا على أن الطالب المزور ليس له أى ورق فى السجلات من سنة 2004 إلى 2020 " .

ماذا قال الطالب فادى أيمن في فيديو الاستغاثة ؟



وقال الطالب فادي أيمن، طالب طب قصر العيني في الفرقة الثانية جامعة القاهرة ،:" بأعمل الفيديو ده عشان استغيث بسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي وسيادة النائب العام .. أنا طالب عادي زي أي طالب في كلية الطب ، المفروض بنجهز حاليا لامتحانات آخر السنة ، لكني فوجئت بتليفون من شئون الطلاب عندي في الكلية بيقولوا لي انت محروم من دخول الامتحان وطلبوا مني اروح للشئون القانونية المركزية في جامعة القاهرة .. ولما روحت قالوا لي نتيجة الثانوية العامة بتاعتك مزورة والمجموع ده بتاع حد تاني وأنت واخده".

وأضاف الطالب : “ طيب انا دلوقتي معايا رقم جلوسي الاصلي بتاع الثانوية العامة محتفظ بيه بالصدفة ، روحت اطلع اثبات من الادارة العامة للامتحانات ان ده رقم جلوسي ، و هناك اتفاجئت انه متغير عندهم”.