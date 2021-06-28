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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سامح شكري يُشارك في الاجتماع الوزاري حول سوريا بروما

سامح شكري يُشارك
سامح شكري يُشارك في الاجتماع الوزاري حول سوريا في روما

يشارك ‎سامح شكري وزير الخارجية حاليا في الاجتماع الوزاري حول سوريا المنعقد في روما على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، وذلك في إطار تعزيز الجهود الدولية لدفع التسوية السياسية في سوريا.

 

والتقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الاثنين نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش اجتماعات روما، وبحث معه عدد من الملفات، وعلى رأسها ملف سد النهضة.

 

وقام وزير الخارجية ، بزيارة روما أمس الأحد، يشارك خلالها شارك في الاجتماع الوزاري المنعقد بالعاصمة الإيطالية ، للتحالف الدولي ضد داعش، وذلك بهدف بحث الجهود المشتركة للدول الأعضاء بالتحالف للتصدي للتنظيم الإرهابي.

 

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ويشارك بلينكين الذي يزور روما لمدة 3 أيام في اجتماعات وزراء الخارجية ، مجموعة العشرين في ماتيرا المقرر إجراؤها غدا الثلاثاء.

 

والتقى وزير الخارجية الأمريكي ، بوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد - وهو أيضًا رئيس الوزراء المناوب.

 

وقال دي مايو خلال اجتماع مع بلينكين: "بدأنا في تحديد النقاط المركزية التي سنتعامل معها خلال الاجتماع الوزاري يوم الإثنين المناهض لداعش".

 

وأضاف دي مايو أن الاجتماع، الذي تم تنظيمه لأول مرة في إيطاليا وتشترك في رئاسته إيطاليا والولايات المتحدة، سيركز على مكافحة الإرهاب، وهو أمر ضروري لوقف الهجمات والهجرة غير النظامية.

الخارجية داعش سوريا العراق سامح شكري سد النهضة وزير الخارجية مجموعة العشرين وزير الخارجية الامريكي

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