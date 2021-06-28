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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية: فتح المجازر مجانا للمواطنين طوال أيام عيد الأضحى

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى وجهود مديرية الطب البيطري لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في ضوء الإجراءات الاحترازية المتبعة،  وذلك خلال استقباله للدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري.

 

وأصدر  المحافظ القرار رقم (٨٢٩) الذي نص على حظر إقامة شوادر لبيع الأضاحي في الشوارع العامة بالمدن والقرى بنطاق المحافظة إلا بتصريح مسبق بذلك شريطة عدم إعاقة حركة السير في الشوارع أو عمل إشغالات للمرور أو إحداث تلوث للبيئة وتراكم للمخلفات ، .

 

و حظر القرار ذبح الأضاحي خارج المجازر، على أن يتم الذبح داخل المجازر بنطاق المحافظة بمراكزها الثمانية بالمجان وبدون تحصيل أي رسوم، مع إلزام مديرية الطب البيطري باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وضرورة ارتداء الكمامات للعاملين والمترددين على المجازر على مستوى المحافظة إلى جانب إلزام السادة مأموري الضبط القضائي تنفيذ القانون وتطبيق العقوبة المنصوص عليها لكل من يخالف ذلك .

 

وخلال اللقاء، تلقى محافظ الغربية تقريراً عن ما تم إنجازه من فعاليات تمت خلال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تهدف لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة بمختلف المراكز والمدن، حيث بدأت الحملة يوم السبت الموافق ٢٦ /٦/ ٢٠٢١ من خلال لجان التحصين البيطرية من أجل تحقيق الوقاية الكاملة للحيوانات من تلك الأمراض ، وقامت اللجنة بتحصين ٢٦٦٥٥٤ من ( الأبقار، الجاموس، الأغنام والماعز).

 

وشدد المحافظ على ضرورة استعداد المجازر وجاهزيتها لتنفيذ كافة المهام استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك وضرورة تكثيف أعمال المرور والتفتيش على الأسواق إحكاماً للرقابة البيطرية على كافة الأغذية ذات الأصل الحيواني والتأكد من عرض أغذية خالية من أي مسببات مرضية.

 

وفي نهاية ، اللقاء أوصى محافظ الغربية بإبلاغ شكره وتقديره لجميع العاملين في قطاع الطب البيطري بكافة التخصصات وذلك لمجهودهم الملحوظ خلال الفترة الماضية.

 

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالإزالة الفورية لأي شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة، كما تهيب المحافظة جموع المواطنين بالالتزام بالقرار لمعاونة الأجهزة التنفيذية  في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين لتجنب التعرض للمساءلة القانونية وتوقيع الغرامات المالية المقررة عليهم .

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