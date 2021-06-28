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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس المستشار القانوني لحزب الإخوان 45 يوما

صدى البلد

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تجديد حبس أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الأخوان الإرهابية، ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم ١٧٨١ لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي.

وجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية ومن بينهم أحمد ابو بركة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنه مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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