إشارات مقلقة .. أبو الغيط يحذر من عودة داعش بطرق جديدة

نوه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأن الفترة الماضية شهدت إشاراتٍ مُقلقةً على عودة الشبكات الداعشية والخلايا النائمة لهذا التنظيم الإجرامي للعمل بآليات جديدة ليس من أجل السيطرة على الأرض والتحكم في السكان ولكن بهدف ضرب الاستقرار وتخريب المجتمعات وتهديد حياة المدنيين واستهداف المصالح والأهداف الحيوية.

أبو الغيط يحذر من داعش

وقال "أبو الغيط"، في كلمته أمام الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، لقد تابعنا هذا التصاعد الخطير في مناطق في سوريا والعراق شهدت تكثيفاً في العمليات الإرهابية خلال الأشهر الماضية وأيضاً بدرجة أقل في مناطق أخرى.

اجتثاث تنظيم داعش

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، اجتثاث التنظيمات الداعشية والخلايا النائمة يتوقف على قدرة أعضاء التحالف على مواصلة العمل الجماعي، خاصة على صعيد التنسيق العملياتي وتبادل المعلومات وتجفيف المنابع ودعم بناء القدرات الذاتية للقوات الأمنية المحلية التي تواجه داعش في الميدان وبحيث يتم سد أي فراغ أمني يُمكن أن يتسلل منه هذا التنظيم الإجرامي ليهدد المجتمعات من جديد.

تنظيم داعش عابر للحدود

وأضاف في كلمته، لقد خاضت عدة دول عربية معارك متواصلة عبر السنوات الماضية ضد تنظيم داعش.. وأؤكد هنا على أن الكثير من آليات العمل الجماعي العربي -مثل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب واتفاقية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- يجري تركيزها منذ ظهور هذا التنظيم على هدف مواجهته، وبقية التنظيمات المتطرفة العابرة للحدود.