بعد خلاف شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. أزمات الوسط الفنى عرض مستمر

تسجيل صوتى يشعل الخلاف بين شيرين وحسام حبيب

هالة صدقى تواجة ازمة انكار النسب

خلافات عمرو دياب ودينا الشربينى تنهى على قصة حب رومانسية

ضرب واستيلاء على شقة أزمات سعد وسمية

أثارت أزمة المطربة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب حالة من الجدل الواسع داخل الوسط الفنى خاصة بعد تسريب تسجيل صوتى لوالد حسام حبيب يكشف فيه عن بعض الازمات بين ابنه وشيرين عبد الوهاب، لم يكن خلاف حسام حبيب وزوجته شيرين الاول من نوعه داخل الوسط الفنى حيث شهدت الفترة الاخيرة عديد من الأزمات للفنانين الأزواج والتى بعضها وصلت الى ساحات القضاء.

ونرصد فى التقرير التالى ابرز الخلافت الزوجية بين الفنانين.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

كان انتشر تسجيل صوتي للسيد حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب علي مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه عن خطة ابنه حسام حبيب للزواج سرا على الفنانة شيرين عبد الوهاب، من أجل إنجاب أطفال .

واعترف بحصول ابنه على أموالها، واستكمل أن ابنه يتحكم في كل حساباتها البنكية ويأخذ أموالا منها دون الرجوع إليها، مشيرا إلى أن شيرين شخصية (ملولة) وتطلب منه الطلاق باستمرار.

وانتشر التسجيل الصوتي بشكل كبير على عدة صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، وفي أول رد من حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب قال إن ما أثير "كذب وافتراء، وناس عاوزة تخرب بيوت ناس، الله يخرب بيوتهم، ده مش صوتي".

وانتشرت شائعات كثيرة حول انفصال شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب، لكن شيرين نفت الشائعات وأكدت أن علاقتهما جيدة جدا.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

هالة صدقي

تمر الفنانة هالة صدقي بأزمة مع زوجها بعدما انتشر مقطع مصور خلال الساعات الماضية لمحامي زوج الفنانة هالة صدقي، يتحدث فيه عن رفع موكله قضية إنكار نسب أبنائه بعد مرور أكثر من 10 سنوات على ميلادهم.

وحذرت النجمة هالة صدقى من تداول أى معلومات مغلوطة أو مضللة سواء عن طريق أخبار صحفية أو مقاطع مصورة، بشأن خلافها مع زوجها، مؤكدة أنها سوف تلجأ للقضاء حال حدوث ذلك.

هالة صدقى

عمرو دياب ودينا الشربينى

وتصدرت الفنانة دينا الشربيني محركات البحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي ومازال الجمهور يبحث عن تفاصيل وكواليس علاقتها مع الهضبة عمرو دياب خصوصا بعد التصريحات الأخيرة لها في برنامج بصراحة، الذي يقدمه الفنان عمرو يوسف على قناة mbc1، والذي رصد منه الجمهور بعض النقاط التي تبرز ما يحدث بين النجمين.

وشن الإعلامي تامر أمين، هجوما كبيرا على الفنانة دينا الشربينى بعد تصريحاتها مع اخر لقاء لها مع الفنان عمرو يوسف.



بعد مرور مايقرب من شهرين على انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني، والذي كان حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي لفترة طويلة، ظهرت دينا الشربيني بشكل مفاجئ في برنامج "بصراحة مع"، وخلال لقائها تحدثت فقط عن فكرة الزواج وطبيعة العلاقة بعد الزواج لكنها لم تتطرق بشكل شخصي للحديث عن عمرو دياب.

دينا الشربينى وعمرو دياب

سمية الخشاب وأحمد سعد

بدأت القصة بشوشرة وانتهت بغموض.. لم تنبئ تلك السعادة التي غمرت وجه سمية الخشاب وأحمد سعد أن الثنائي سوف ينفصلان على تلك الحالة من التسريح بغير إحسان.



أحمد سعد فاجأ الجميع بمنشور على حسابه الشخصي بـ انستجرام «أنا قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب.. أتمنى لها السعادة والتوفيق وأتمنى ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندي .... اولادي».



لم يتحدث سعد بعد ذلك عن أسباب أو دوافع أو كواليس بينما اختار أن يُصدِر صورة أبنائه من زوجته السابقة في واجهة المشهد، مانحا انطباعا لدى الجمهور بأن الإختيار قد تم حسمه لصالح أسرته على حساب سمية الخشاب.



سمية قابلت الأمر بهدوء لا متناهٍ، فنشرت صورا لها من جلسة تصوير أشرقت فيها باللون الأصفر وعنونت ابتسامتها واجهة الصورة في رسالة واضحة بأن الانفصال جاء وفقا لرغبتها البحتة عن رضا نفس واقتناع تام.



أحمد سعد وسمية الخشاب..الحكاية لم تنته عند هذا الإنفصال الهادي، إذ قررت سمية الخشاب أن تفجر مفاجأة بأن الانفصال لم يحدث بعد مثلما صرح سعد.



وقالت سمية لبرنامج trending، على قناة mbc4 الفضائية قالت خلاله إنها لم تطلق بعد من أحمد سعد، مشيرة إلى أنها رفعت دعوى طلاق من الأخير للضرر، وحتى الآن لم يصدر الحكم في القضية.



وأعلنت سمية الخشاب في وقت لاحق أنها تعرضت للضرب المبرح من طليقها أحمد سعد، مما تسبب فى تهتك الطحال وأدى إلى خضوعها لعملية جراحية لاستئصاله.

سمية الخشاب وأحمد سعد

لقاء سويدان وحسين فهمى

أشهر حالات الخلافات الأسرية في الوسط الفني ما جرى بين لقاء سويدان والفنان حسين فهمي، حيث تحولت علاقتهما بعد حب استمر سنوات وتطور لزواج في عام 2007 إلى خلافات حادة انتهت بطلاقهما.

واستمرت الأزمة بين فهمي وطليقته سويدان بعدما امتنع الفنان عن سداد نفقتي المتعة والعدة لزوجته، قبل أن تحصل لقاء على حكم قضائي يلزم حسين بدفع 720 ألف جنيه لها.

لقاء سويدان وحسين فهمى

أصالة وطارق العريان

وأعلن الإعلامي تامر أمين عن خبر انفصال الفنانة أصالة عن المخرج طارق العريان، وذلك من خلال برنامجه "آخر النهار" الذي يعرض على قناة النهار.

وكشف تامر أمين أن الأزمة التى تمر بها أصالة حاليًا وهى انفصالها عن زوجها طارق العريان كانت سببًا رئيسيًا فى بكائها على مسرح موسم الرياض، خاصة عندما قامت بغناء أغنية "ذاك الغبي".

وشاركت الإعلامية هبة الأباصيرى، تامر أمين فى تقديم الحلقة، والتى قالت عن أصالة، إنها صديقتها، وتتمنى أن تمر المحنة التي تؤثر على نفسيتها على خير، ليرد تامر أمين، ويقول إنها انفصلت.

وتابع تامر أمين : "في النهاية، ما نقوله، ربنا يهدي النفوس، ولو في إمكانية لعودتهما؛ ياريت، ولو كان الانفصال خير لهما؛ يبقى خلاص"، مطالبًا هبة الأباصيري بعدم التحيز لأصالة والوقوف بجانبها دون معرفة تفاصيل الأزمة.

وكانت هناك الكثير من الشائعات التى تتردد فى الفترة الأخيرة حول انفصال أصالة عن زوجها حيث خرج البعض بالتأكيد أنها شائعة ولكن هناك بعض الخلافات إلى أن أسدل الستار على الجدل الذي أثير بإعلان تامر أمين قرار الانفصال.