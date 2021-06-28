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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وظائف مطلوبة في الإدارة العامة للأزمات والكوارث بوزارة الأوقاف.. تعرف عليها

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن حاجة الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر التابعة للإدارة المركزية للشئون الاستراتيجية، إلى وظائف في التخصصات الآتية ( شئون هندسية –  تفتيش فني ودعوي – شئون قانونية – محاسبين – نظم ومعلومات – شئون إدارية ). 
 

وذكرت وزارة الأوقاف، أنه من أجل تسيير العمل سيتم الاختيار من بين المتقدمين :

مدير إدارة للتخطيط والتدريب والتوعية.
مدير إدارة للعمليات والمتابعة والتقييم .


ونوهت وزارة الأوقاف، بأنه يشترط في المتقدم : ( أن يكون من بين العاملين بالأوقاف –  ألا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاءات خلال الثلاث سنوات الأخيرة- ألا يكون قد سبق إحالته إلى المحكمة التأديبية أو لجنة القيم أو سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره – أن يكون حسن السير والسلوك) .

 

وأشارت إلى أنه ستكون الأولوية في الاختيار للحاصلين على دراسات أو دورات متخصصة في إدارة الأزمات والكوارث والمخاطر.

 

وناشدت وزارة الأوقاف، من يرغب التقدم في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ نشر هذا الإعلان .

للتسجيل والتقديم اضغط هنا 

وظائف الأوقاف الإدارة العامة للأزمات وزارة الأوقاف الإدارة المركزية للشئون الاستراتيجية

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