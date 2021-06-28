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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شباب ورياضة الاسكندرية تكرم أبطال منطقة الإسكندرية للترايثلون

تكريم أبطال الإسكندرية
تكريم أبطال الإسكندرية

أقامت مديرية الشباب والرياضة في الاسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزاره الشباب والرياضة، احتفالاً لتكريم أبطال منطقة الإسكندرية للترايثلون الحاصلين علي مراكز متقدمة ونتائج مشرفة ببطولات عديده منها بطولة الجمهورية، وبطوله كأس افريقيا، وبطولة كأس العرب، والبطوله العربية، والبطولة الأفريقية.


وأكدت الدكتورة صفاء الشريف علي المجهود المبذول من منطقه الاسكندريه للترايثلون والمدربين لتحقيق افضل النتائج علي المستوي المحلي الدولي، مشيرة إلى أن هذا التكريم يعد تحفيزا لجميع اللاعبين والمدربين لمواصله العمل الكادح لسلسلة نجاحات منظومه الرياضه في عروس البحر.

 

كما أعربت عن الشكر والثناء لاولياء امور اللاعبين الابطال لمساهمتهم بشكل كبير واساسي في صناعه البطل الرياضي من ابناء الإسكندرية.

 

وأعلنت المديرية في بيان اليوم الأبطال الفائزين، حيث فازت اللاعبة نوران محمد من نادي الرمل الرياضي بالمركز الثاني لبطوله كأس أفريقيا، والكابتن محمد يوسف مدرب الفريق.

 

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وأضاف البيان أن نادي طلائع الاسطول يضم اللاعبة جومانه ياسر عبد اللطيف حاصلة علي المركز الاول في البطولة الافريقية والبطولة العربية وبطولة الجمهورية والمركز الخامس في بطوله كأس العرب والمركز الثامن في بطوله كأس افريقيا، واللاعب أحمد هاني محمد عبد الحليم حاصل علي المركز الاول في البطوله الافريقيه والبطوله العربيه و بطولة الجمهورية والمركز الثاني في بطوله كأس العرب والمركز الثالث في بطوله كأس افريقيا، واللاعب يوسف عمرو حاصل علي المركز الاول في بطولة الجمهورية والمركز الثالث في البطولة العربية والبطولة الافريقية، واللاعب يوسف عمرو حاصل على المركز الأول في بطولة الجمهورية والمركز الثالث في البطوله العربيه والإفريقية، والكابتن اسلام عماد مدرب الفريق.

 

وتابع البيان نادي الاهلي السكندري فاز اللاعب محمد عمرو حاصل علي المركز الأول في بطوله كأس افريقيا وكأس العرب، و اللاعب محمد سليمان ابو زيد حاصل علي المركز الاول في بطوله كأس أفريقيا وكأس العرب،  واللاعب محمد خليفه حاصل علي المركز الاول في بطوله الجمهوريه والمركز الرابع لبطوله كأس افريقيا، واللاعبه رويم ياسر حاصله علي المركز الاول في بطوله الجمهوريه والمركز الثالث في البطوله العربيه والبطوله الافريقيه، واللاعب نور الدين حسنين حاصل علي المركز الاول في بطوله الجمهوريه والمركز الثالث في البطوله الافريقيه والبطوله العربية، اللاعب كريم مصطفي حاصل علي ابمركز الرابع في البطوله العربيه والمركز السادس في البطوله الافريقية، والكابتن فؤاد السعيد مدرب الفريق.

 

أقيمت الاحتفالية بحضور كل من د. فارس ابا زيد رئيس منطقة الاسكندرية للترايثلون، اسلام عماد المدير الإداري بمنطقه الاسكندرية للترايثلون ومنسق الأنشطة الرياضية بمكتب وكيل الوزارة د. ايمان صبحي، د. راجح غالي،  وائل ابو بكر، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ويأتي هذا التكريم فى إطار توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكريم  ابطال عروس البحر الحاصلين على مراكز متقدمة.
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الاسكندرية بطولة الجمهورية الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة البطولة العربية الدكتورة صفاء الشريف الترايثلون

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