بأيدٍ مصرية 100%.. موعد إنتاج أول أتوبيس كهربائي في مصر.. فيديو

كشف محمد عيد بكر المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، تفاصيل إنتاج أول أتوبيس كهربائي مصري بأيادي مصرية .

وقال محمد عيد بكر في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" هناك تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي مع شركة من شركات القطاع الخاص المصرية من أجل تصنيع أول أتوبيس كهربائي مصر ".

وأضاف محمد عيد بكر :" تصميم الاتوبيس مصري 100% وتم تجربته خلال الـ 8 شهور الماضية للتعرف على مدى مواكبته للظروف الجوية في مصر ومدى فعاليته، واستخدمه حوالي 35 ألف شخص خلال الفترة المضاية من أجل العمل على تحديث الاتوبيس كي يناسب استخدام المواطن المصري ".

وتابع محمد عيد بكر :" بداية إنتاج الأتوبيس الكهربائي ستكون في أكتوبر المقبل وننتظر تعاقدات هيئات النقل للحصول على هذا الأتوبيس الكهربائي، ولدينا أمل ان يكون منتشر في كل مكان في مصر، مضيفا:" الدولة المصرية تتحول إلى استخدام المركبات النظيفة والذكية".

أول أتوبيس كهربائي مصري

وأعلنت "وزارة الإنتاج الحربى" في إحتفالية عُقدت اليوم عن بدء تفعيل التعاون المشترك بين الوزارة وشركة صناعة وسائل النقل MCV وذلك في إطار إيمان وزارة الإنتاج الحربى بدور القطاع الخاص، وقد حضر الإحتفالية المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية و الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و هشـام توفيـق وزيــر قطــاع الأعمــال العــام و نيفين جامـع وزيـرة التجـارة والصناعـة واللواء خالـد عبـد العـال محافـظ القاهــرة ورئيسى هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة صناعة وسائل النقل MCV.

وقال المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى عن بدء تفعيل التعاون بين وزارة الإنتاج الحربى وشركة صناعة وسائل النقل MCV من خلال توقيع عقد لتصنيع أول أوتوبيس كهربائى مصرى بنسبة تصنيع محلى تصل إلى ٦٠% بأيدى مصرية وذلك من منطلق رؤية مصر 2030 ومواكبة التطور العالمى لصناعة الأوتوبيسات التى تعمل ببدائل الوقود والتحول للعمل بالكهرباء، حيث يقدم هذا التعاون مركبات أكثر محافظة على البيئة ومحاربة للتلوث، خاصةً وأن شركة MCV تعمل فى هذا المجال منذ 25 عاما، ويستهدف هذا التعاون إبراز مدى تعاون الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإنتاج الحربى والقطاع الخاص ممثلاً في شركة MCV.

وأضاف الوزير "مرسي" أن هذا التعاون يظهر العديد من الفوائد والتى تتمثل في تعميق وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأوتوبيسات الكهربائية فى مصر وما يحققه ذلك من عوائد إقتصادية وبيئية، حيث أن تصميم الأوتوبيس بالكامل تم بواسطة مهندسين مصريين وتم تصميم وتصنيع كل أجزاء الهيكل الخارجي والداخلي للأوتوبيس في مصر من (زجاج / إطارات/ كراسى/المواد الخام الأساسية مثل الفيبر والصاج الخارجى لجسم الأوتوبيس) كلها مواد وأجزاء منتجة في مصر بأيدى مصرية.

وتم خلال الإحتفالية عرض إعلان عن الأوتوبيس الكهربائى إنتاج شركة MCV ووزارة الإنتاج الحربي، وقد تضمن الإعلان تعريفاً بمواصفات الأوتوبيس وإمكانياته بالإضافة إلى صور للأوتوبيس الكهربائى من الداخل والخارج .