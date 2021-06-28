عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بأيدٍ مصرية 100%.. موعد إنتاج أول أتوبيس كهربائي في مصر.. فيديو

أتوبيس كهربائي مصري
أتوبيس كهربائي مصري

 كشف محمد عيد بكر المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، تفاصيل إنتاج أول أتوبيس كهربائي مصري بأيادي مصرية .

وقال محمد عيد بكر في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  هناك تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي  مع شركة من شركات القطاع الخاص المصرية من أجل تصنيع أول أتوبيس كهربائي مصر ".

 

وأضاف محمد عيد بكر :" تصميم الاتوبيس مصري 100% وتم تجربته  خلال الـ 8 شهور الماضية للتعرف على مدى مواكبته للظروف الجوية في مصر ومدى فعاليته، واستخدمه  حوالي  35 ألف شخص خلال الفترة المضاية من أجل العمل على تحديث الاتوبيس كي يناسب استخدام المواطن المصري ".

 

وتابع محمد عيد بكر :" بداية إنتاج الأتوبيس الكهربائي  ستكون في أكتوبر المقبل   وننتظر تعاقدات هيئات النقل للحصول على هذا الأتوبيس الكهربائي، ولدينا أمل ان يكون منتشر في كل مكان في مصر، مضيفا:" الدولة  المصرية تتحول إلى استخدام المركبات النظيفة والذكية".

أول أتوبيس كهربائي مصري 

 

وأعلنت "وزارة الإنتاج الحربى" في إحتفالية عُقدت اليوم عن بدء تفعيل التعاون المشترك بين الوزارة وشركة صناعة وسائل النقل MCV وذلك في إطار إيمان وزارة الإنتاج الحربى بدور القطاع الخاص، وقد حضر الإحتفالية المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية و الدكتورة  ياسمين فؤاد وزيرة البيئة  و هشـام توفيـق وزيــر قطــاع الأعمــال العــام و نيفين جامـع وزيـرة التجـارة والصناعـة واللواء خالـد عبـد العـال محافـظ القاهــرة ورئيسى هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة صناعة وسائل النقل MCV.

       

وقال المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى عن بدء تفعيل التعاون بين وزارة الإنتاج الحربى وشركة صناعة وسائل النقل MCV من خلال توقيع عقد لتصنيع أول أوتوبيس كهربائى مصرى بنسبة تصنيع محلى تصل إلى ٦٠% بأيدى مصرية وذلك من منطلق رؤية مصر 2030 ومواكبة التطور العالمى لصناعة الأوتوبيسات التى تعمل ببدائل الوقود والتحول للعمل بالكهرباء، حيث يقدم هذا التعاون مركبات أكثر محافظة على البيئة ومحاربة للتلوث، خاصةً وأن شركة MCV تعمل فى هذا المجال منذ 25 عاما، ويستهدف هذا التعاون إبراز مدى تعاون الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإنتاج الحربى والقطاع الخاص ممثلاً في شركة MCV.

وأضاف الوزير "مرسي" أن هذا التعاون يظهر العديد من الفوائد والتى تتمثل في تعميق وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأوتوبيسات الكهربائية فى مصر وما يحققه ذلك من عوائد إقتصادية وبيئية، حيث أن تصميم الأوتوبيس بالكامل تم بواسطة مهندسين مصريين وتم تصميم وتصنيع كل أجزاء الهيكل الخارجي والداخلي للأوتوبيس في مصر من (زجاج / إطارات/ كراسى/المواد الخام الأساسية مثل الفيبر والصاج الخارجى لجسم الأوتوبيس) كلها مواد وأجزاء منتجة في مصر بأيدى مصرية.

وتم خلال الإحتفالية عرض إعلان عن الأوتوبيس الكهربائى إنتاج شركة MCV ووزارة الإنتاج الحربي، وقد تضمن الإعلان تعريفاً بمواصفات الأوتوبيس وإمكانياته بالإضافة إلى صور للأوتوبيس الكهربائى من الداخل والخارج .

أتوبيس كهربائى الانتاج الحربى أيادي مصرية إنتاج أول أتوبيس كهربائي مصري الأتوبيس الكهربائي

ترشيحاتنا

لمزارعى المانجو .. 4 نصائح يجب مراعاتها خلال يوليو

العملية أفغانستان| أمريكا تفشل في غزو آخر..حاربت 20 عاماً لإقامة دولة طالبان

التعليم: محتال وراء أزمة طالب طب القاهرة وتحويل الأمر إلى الشئون القانونية

30 دقيقة .. الزمالك يتقدم بهدف والمقاصة يحاول الدخول في المباراة

مهلة لمدة شهر.. قرار جديد من المالية بشأن الضريبة العقارية

البيت الأبيض يكشف السبب وصاحب قرار توجيه ضربات أمريكية على سوريا والعراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل شيرين عبد الوهاب بعد سماعها تسريبات والد حسام حبيب.. تفاصيل

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

كنز أثري.. عجوز يعثر على بئر عميقة أسفل أرضية منزله|صور

شكرا ليكوا.. أول تعليق لشيرين عبد الوهاب بعد تسريبات والد زوجها

طلبت الزواج منه ومهرها رقم صادم ..شيرين عبد الوهاب .. مغرومة أم مخدوعة ؟

سائق نقل يسير عكس الاتجاه أمام أعين وزير النقل.. شاهد ماذا فعل

حالة الطقس.. الأرصاد: لا يوجد موعد محدد لانكسار الموجة الحارة

مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-6-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة هزت الكويت.. سوري يقتل والدته ويطعن شرطيا وسط الطريق.. فيديو

كنز أثري.. عجوز يعثر على بئر عميقة أسفل أرضية منزله|صور

إنتاج أول أتوبيس كهربائى مصرى بسواعد مصرية.. صور

وزارة الإنتاج الحربى تعلن بدء تفعيل عقود تصنيع أول أتوبيس كهربائي مصري

فيديو

فيديوجراف| من الركوع للأصنام إلى هدم الكعبة ..ماذا تريد فورتنايت وببجي؟

فيديوجراف.. قصة تصدر الفنانة مايان السيد تريند السوشيال ميديا

فيديوجراف.. القصة الكاملة للتشكيك في نتيجة الثانوية العامة لطالب بـ طب القاهرة

المتحدث العسكري يستعرض قوة الجيش المصري في ذكرى ثورة 30 يونيو

المزيد

ساحة رأي

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

سيد طه فايز يكتب: أطفال مصر .. يا رئيس الوزراء

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

دعاء على تكتب: حقوق أصحاب المهنة

عمر عاقيل يكتب: رؤية مفقودة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

اﻟﻤﺰﻳﺪ