عزة مصطفى تعرض استغاثة زوجين معاشهما لا يكفي تكاليف العلاج

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن برنامج «صالة التحرير» تلقى استغاثة للعلاج من زوجين، حيث أرسل مواطن «بكر فرحات» مقيم بالجيزة، يبلغ 62 عاما، شكواه بأنه يعاني من مرض الأنيميا منذ 3 سنوات.

وتابعت عزة مصطفى خلال تقديم برنامج «صالة التحرير» على قناة "صدى البلد"، «أتمنى أن يتبنى أي أحد حالة الحاج فرحات، وزوجته، كون الأمر بسيط ويحتاج إلى تكاليف تحاليل وعلاج».

وروى المواطن بكر فرحات قصة مرضه قائلا «لا أستطيع السير في الشارع، بعدما أصبت بالمرض منذ 3 سنوات، ولم أتمكن من إجراء التحاليل المطلوبة كون معاشي يقدر بألف و500 جنيه فقط»، مشيرا إلى أنه يقيم في شقة بعقد مؤقت.

كما أوضحت زوجة فرحات أنها مصابة بأمراض في الكبد، ولا تستطيع الحركة، مردفة «معاشنا لا يكفي للعلاج وتسديد إيجار الشقة».

الرئيس السيسي يستجيب لـ مناشدة عزة مصطفى بعلاج مواطن مصاب بالسرطان

عرضت الإعلامية عزة مصطفى حالة إنسانية لمواطن يدعى محمد عبد الحكيم مصاب بسرطان المثانة منذ عام 2012.

وقال عبد الحكيم خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" قمت بعمل مناظير وتحاليل لمدة عامين علي نفقتي الخاصة، مضيفا:" بقالي أكثر من سنة مش بشتغل".

وأردف:" انا خدت 20 حقنة من المصل واللقاح وصرفت كل ما املك علي العلاج، ولكن لم أعد أستطيع العمل".

وبدوره المعتاد، استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لطلبات محمد عبد الحكيم بالعلاج على نفقة الدولة".

وأضاف عبد الحكيم:" ربنا يجبر بخاطر الرئيس السيسي زي ما جبر بخاطري، وربنا يبارك في الرئيس وأولاده".

في شوارع القاهرة والجيزة.. طبيب يتجول بسيارته لـ علاج المرضى مجانا

يتجول في شوارع القاهرة والجيزة بسيارته الخاصة، دون مساعدة من أخرين، معلقًا عليها لافتة تحمل عبارة إنسانية من الدرجة الأولى "أوقفني أو أتصل بي للاستشارة الطبية"، مرفقا معها الرقم الخاص به في المكالمات وتطبيق الواتساب الشخصي حتى يتمكن من متابعة حالة المريض من خلال إرسال التحاليل والشائعات دون أن يضطر الذهاب إلى المنزل.

محمد عبد العليم، دكتور أمراض القلب، بدأت الحكاية منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد، حيث تم الاستعانة بخبرته في مستشيفات العزل في بداية الجائحة لعلاج مرضى كورونا، ومع مرور الوقت وإعادة الحياة لطبيعتها مرة أخرى، حاول أن يستكمل مشوار خيري بدأه بمفرده وذلك من خلال سيارته الخاصة.

"بنزل ألف في الشوارع".. بهذه العبارة تحدث عبد العليم لـ "صدى البلد"، عن فكرته الإنسانية التي عادت بينا إلى طبيب الغلابة مرة أخرى، وانه يستقبل آلاف المكالمات يوميا من داخل وخارج مصر لعلاج المرضى وخاصة القلب وكورونا، وذلك بعد انتشار رقمه على نطاق واسع على مجموعات الخيرية على الفيسبوك، أو مرور سيارته أمام أعين الكثيرين.

وفي جولة حية من خلال صدى البلد في شوارع الشيخ زايد والسادس من أكتوبر، استقبل طبيب اخير أكثر من مكالمة بمحض الصدفة، وتم معرفة العنوان ليكون في أحد الشوارع الخلفية من المكان الذي نسير به، وتم وقوف السيارة جنبا من الشارع ليستقبل عبد العليم المريض ويبدأ في فتح شنطة الاسعافات التي تحمل في طياتها كل أدوات الطبيب المعالج ولا تختلف عن وجودة داخل عيادة طبية.