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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بمقدار قرشا واحدا في نهاية تعاملات اليوم الاثنين بالمقارنة بما كان عليه الدولار يوم السبت الماضي علي مستوي البنوك بمصر.


وكشف البنك المركزي المصري عن وصول متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لنحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع .

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 28 -6- 2021

سعر الدولار فى البنوك اليوم الأثنين 28-6-2021


وجاء أدني سعر لـ الدولار نحو 15.6 جنيه لشراء و 15.7 جنيه للبيع في بنوك “ الاهلي،مصرف ابوظبي الاسلامي،مصر”.

 

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في" المصرف العربي الدولي،ABC،  الاهلي اليوناني، المصري لتنمية الصادرات، الاسكندرية".

 

ووصل سعر الدولار مقابل الجنه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك “ ابوظبي الاول،  التجاري الدوليCIB، قطر الوطني الاهليQNB، اتش اس بي سي،بلوم، كريدي اجريكول،العقاري المصري العربي، قناة السويس، المشرق، الامارات دبي الوطني، البركة، الاهلي المتحد، العربي الافريقي الدولي، ابوظبي التحاري،التعمير والاسكان، عودة،الكويت الوطني، المصري الخليجي، التنمية الصناعية،المصرف المتحد، مصر ايران للتنمية”.

 

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك “العربي، الاستثمار العربي،التجاري وفا”، نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.


اعلي سعر لـ الدولار


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في البنك الاهلي الكويتي.

وسجل سعر الدولار نحو 15.68 حنيه للشراء و 115.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

 

ووصل سعر الدولار نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع في بنك فيصل الاسلامي.
 

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