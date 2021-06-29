سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 29-6-2021، بعد ارتفاعه أمس بمقدار قرشا واحدا علي مستوي البنوك بمصر.



كشف البنك المركزي المصري عن وصول متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لنحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع .



وجاء أدني سعر لـ الدولار نحو 15.6 جنيه لشراء و 15.7 جنيه للبيع في بنوك “ الاهلي،مصرف ابوظبي الاسلامي،مصر”

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في" المصرف العربي الدولي،ABC، الاهلي اليوناني، المصري لتنمية الصادرات، الاسكندرية".

وصل سعر الدولار مقابل الجنه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك “ ابوظبي الاول، التجاري الدوليCIB، قطر الوطني الاهليQNB، اتش اس بي سي،بلوم، كريدي اجريكول،العقاري المصري العربي، قناة السويس، المشرق، الامارات دبي الوطني، البركة، الاهلي المتحد، العربي الافريقي الدولي، ابوظبي التحاري،التعمير والاسكان، عودة،الكويت الوطني، المصري الخليجي، التنمية الصناعية،المصرف المتحد، مصر ايران للتنمية”.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك “العربي، الاستثمار العربي،التجاري وفا”،

نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.



اعلي سعر لـ الدولار



بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في البنك الاهلي الكويتي.



وسجل سعر الدولار نحو 15.68 حنيه للشراء و 115.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

ووصل سعر الدولار نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع في بنك فيصل الاسلامي.