وزارة الأوقاف تعلن أسماء الناجحين في مسابقة الأجر مقابل العمل

أعلنت وزارة الأوقاف ، أسماء الناجحين في مسابقة الأوقاف “نظام الأجر مقابل عمل" المجموعة العشرون" للتعاقد ، على النحو التالي :



وظيفة محاسب :

1. طه صلاح أحمد السيد - المنيا

2. أسماء عبد النبي فوزي محمود - أسوان

3. أحمد خليفة فتح الله خضر - البحيرة

4. إسراء أحمد بدوي همام - قنا

5. إيمان جمال أحمد سلامة - قنا

6. صفاء السيد أحمد محمد - قنا

7. حسين رمضان حسين مبارك - قنا

وظيفة مهندس مدني :

1. أحمد كامل سيد عبد الجواد - الديوان العام

2. أحمد سليمان أبو المجد حسن - قنا

3. آية محمد يوسف عبد الرحيم - قنا

وظيفة أخصائي نظم ومعلومات :

1. أحمد عبد الرحيم أبو الوفا محمود - قنا

2. حسام محمد محمود أحمد - قنا

وظيفة سائق :

1. ياسر محمد عثمان أبو الحجاج - البحر الأحمر

2. أحمد حسن عوض المغلاني - البحيرة

3. عبد الحميد أحمد مراد رضوان - بني سويف

4. محمد سيد أبو بكر محمود - بني سويف

5. السيد محمد المرسي حسن الحداد - الدقهلية

6. أشرف سيد سيد أحمد حسانين - الديوان العام

7. محمد عبد الجواد محمود - كفر الشيخ

8. عبد الحميد أحمد مغربي - الوادي الجديد

9. طارق محمد أحمد علي - قنا

وظيفة فني ميكانيكا

1. محمد سليمان أحمد سليمان - الديوان العام

فعلى المذكورين استيفاء الأوراق التالية :

• أصل المؤهل الدراسي .

• أصل شهادة الميلاد ( كمبيوتر ) ( رقم قومي ).

• أصل شهادة الخدمة العسكرية / الخدمة العامة للإناث – أو الإعفاء منها .

• أصل صحيفة الحالة الجنائية حديثة وسارية .

• عدد (4) صور شخصية .

• شهادة عضوية نقابة للمهندسين .

• صورة بطاقة الرقم القومي .



ونبهت وزارة الأوقاف، بضرورة الحضور إلى مكتب الوكيل الدائم بديوان عام وزارة الأوقاف – شارع صبري أبو علم – باب اللوق – القاهرة – الدور الثاني ، لتسليم الأوراق سالفة الذكر وتسلم العمل لمن سيستوفي أوراقه بنظام الأجر مقابل العمل بالوزارة ، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه .



علمًا بأنه جار مقابلة باقي المتقدمين فعلى المتقدمين متابعة الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف (أوقاف أون لاين) .