وزارة الأوقاف تعلن أسماء الناجحين في مسابقة الأجر مقابل العمل
أعلنت وزارة الأوقاف ، أسماء الناجحين في مسابقة الأوقاف “نظام الأجر مقابل عمل" المجموعة العشرون" للتعاقد ، على النحو التالي :
وظيفة محاسب :
1. طه صلاح أحمد السيد - المنيا
2. أسماء عبد النبي فوزي محمود - أسوان
3. أحمد خليفة فتح الله خضر - البحيرة
4. إسراء أحمد بدوي همام - قنا
5. إيمان جمال أحمد سلامة - قنا
6. صفاء السيد أحمد محمد - قنا
7. حسين رمضان حسين مبارك - قنا
وظيفة مهندس مدني :
1. أحمد كامل سيد عبد الجواد - الديوان العام
2. أحمد سليمان أبو المجد حسن - قنا
3. آية محمد يوسف عبد الرحيم - قنا
وظيفة أخصائي نظم ومعلومات :
1. أحمد عبد الرحيم أبو الوفا محمود - قنا
2. حسام محمد محمود أحمد - قنا
وظيفة سائق :
1. ياسر محمد عثمان أبو الحجاج - البحر الأحمر
2. أحمد حسن عوض المغلاني - البحيرة
3. عبد الحميد أحمد مراد رضوان - بني سويف
4. محمد سيد أبو بكر محمود - بني سويف
5. السيد محمد المرسي حسن الحداد - الدقهلية
6. أشرف سيد سيد أحمد حسانين - الديوان العام
7. محمد عبد الجواد محمود - كفر الشيخ
8. عبد الحميد أحمد مغربي - الوادي الجديد
9. طارق محمد أحمد علي - قنا
وظيفة فني ميكانيكا
1. محمد سليمان أحمد سليمان - الديوان العام
فعلى المذكورين استيفاء الأوراق التالية :
• أصل المؤهل الدراسي .
• أصل شهادة الميلاد ( كمبيوتر ) ( رقم قومي ).
• أصل شهادة الخدمة العسكرية / الخدمة العامة للإناث – أو الإعفاء منها .
• أصل صحيفة الحالة الجنائية حديثة وسارية .
• عدد (4) صور شخصية .
• شهادة عضوية نقابة للمهندسين .
• صورة بطاقة الرقم القومي .
ونبهت وزارة الأوقاف، بضرورة الحضور إلى مكتب الوكيل الدائم بديوان عام وزارة الأوقاف – شارع صبري أبو علم – باب اللوق – القاهرة – الدور الثاني ، لتسليم الأوراق سالفة الذكر وتسلم العمل لمن سيستوفي أوراقه بنظام الأجر مقابل العمل بالوزارة ، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه .
علمًا بأنه جار مقابلة باقي المتقدمين فعلى المتقدمين متابعة الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف (أوقاف أون لاين) .