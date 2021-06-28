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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزارة الأوقاف تعلن أسماء الناجحين في مسابقة الأجر مقابل العمل

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف ، أسماء الناجحين في مسابقة الأوقاف “نظام الأجر مقابل عمل" المجموعة العشرون"  للتعاقد ، على النحو التالي :


وظيفة محاسب :
1. طه صلاح أحمد السيد  - المنيا
2. أسماء عبد النبي فوزي محمود  - أسوان
3. أحمد خليفة فتح الله خضر  - البحيرة
4. إسراء أحمد بدوي همام  - قنا
5. إيمان جمال أحمد سلامة  - قنا 
6. صفاء السيد أحمد محمد  - قنا
7. حسين رمضان حسين مبارك  - قنا
وظيفة مهندس مدني :
1. أحمد كامل سيد عبد الجواد  - الديوان العام
2. أحمد سليمان أبو المجد حسن  - قنا
3. آية محمد يوسف عبد الرحيم  - قنا
وظيفة أخصائي نظم ومعلومات :
1. أحمد عبد الرحيم أبو الوفا محمود  - قنا
2. حسام محمد محمود أحمد  - قنا
وظيفة سائق :
1. ياسر محمد عثمان أبو الحجاج  - البحر الأحمر
2. أحمد حسن عوض المغلاني  - البحيرة
3. عبد الحميد أحمد مراد رضوان  - بني سويف
4. محمد سيد أبو بكر محمود  - بني سويف
5. السيد محمد المرسي حسن الحداد  - الدقهلية
6. أشرف سيد سيد أحمد حسانين  - الديوان العام
7. محمد عبد الجواد محمود  - كفر الشيخ
8. عبد الحميد أحمد مغربي   - الوادي الجديد
9. طارق محمد أحمد علي  - قنا
وظيفة فني ميكانيكا
1. محمد سليمان أحمد سليمان  - الديوان العام
فعلى المذكورين استيفاء الأوراق التالية :
• أصل المؤهل الدراسي .
• أصل شهادة الميلاد ( كمبيوتر ) ( رقم قومي ).  
• أصل شهادة الخدمة العسكرية / الخدمة العامة للإناث – أو الإعفاء منها .
• أصل صحيفة الحالة الجنائية حديثة وسارية .
• عدد (4) صور شخصية .
• شهادة عضوية نقابة للمهندسين .
• صورة بطاقة الرقم القومي .
 

ونبهت وزارة الأوقاف، بضرورة الحضور إلى مكتب الوكيل الدائم بديوان عام وزارة الأوقاف – شارع صبري أبو علم – باب اللوق – القاهرة – الدور الثاني ، لتسليم الأوراق سالفة الذكر وتسلم العمل لمن سيستوفي أوراقه بنظام الأجر مقابل العمل بالوزارة ، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه .


علمًا بأنه جار مقابلة باقي المتقدمين فعلى المتقدمين متابعة الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف (أوقاف أون لاين) .

الأوقاف وزارة الأوقاف أسماء الناجحين مسابقة الأجر وظيفة محاسب

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