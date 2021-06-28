بعد 7 دقائق..زيزو يسجل هدف الزمالك الأول في شباك مصر المقاصة

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تسجيل الهدف الأول في مرمى مصر المقاصة، في المباراة التي تقام على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الممتاز.

احتسب سعيد حمزة حكم المباراة ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك في الدقيقة 6 من عمر المباراة، بسبب ملامسة الكرة ليد أحد مدافعي فريق مصر المقاصة.

وتصدى أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك لتسديد الكرة، وأسكنها الشباك ليعلن عن الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 7.

وتعطل انطلاق المباراة بعض الدقائق لسبب غير معلوم، ولكن يبدو أن الفرنسي باتريس كارترون المدير الفني للزمالك ومحمد عظيمة نظيره في مصر للمقاصة، كان لهم تعقيب على شئ في الملعب، واحتوى حكم المباراة الموقف وانطلقت صافرة اللقاء.



وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

وجاء التشكيل كالآتي:



حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: عصام صبحي- أحمد مودي - أحمد صبيحة - محمد دسوقي

الوسط: هشام محمد - سعيد الونش - باولن فوافي - شيملس بيكلي - عبد الله مجدي

الهجوم: باسم مرسي