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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جامعة القاهرة تكشف آخر مستجدات أزمة طالب قصر العيني: خطأ إداري

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

كشف الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، أسباب أزمة فادي أيمن، طالب بكلية الطب، بعدما أخبرته الشؤون الإدارية في الكلية أنه راسب في الثانوية العامة، ورقم الجلوس المقدم ضمن أوراقه مزيف.

وقال علم الدين خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، إن الأزمة حدثت بعد مراجعة أوراق الطلاب كإجراء روتيني، واكتشاف الكلية أن بيانات الطالب غير متواجدة في قاعدة بيانات وزارة التعليم».

وتابع «بعد إثارة القضية تحرك الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، واكتُشف وجود خطأ، والتأكد من نجاح الطالب في الثانوية العامة، وحصوله على مجموع 405.5 درجة»، لافتا إلى أن جامعة القاهرة تعتذر للطالب على الأذى النفسي الذي لحق به بسبب الأزمة، رغم أنها ليست سبب الخطأ الإداري غير المقصود.

وأعلن علم الدين أن جامعة القاهرة وافقت على استكمال الطالب الامتحانات، وإجراء امتحانات بديلة للمواد التي لم يتقدم إليها بسبب الأزمة.

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بعد اتهامه بالتزوير.. طالب طب قصر العينى يستكمل امتحانات الفصل الدراسى الثانى

أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة ، على ان الطالب فادى أيمن له الحق فى الالتحاق بكلية طب القصر العينى .

 

وقال الدكتور محمود علم الدين خلال تصريح لصدى البلد ، ان الدكتور محمود الخشت طرح ان الطالب له الحق فى عمل امتحان تعويضى له عن الماده التى لم يحضرها بالفصل الدراسى الثانى ، ووافق مجلس الجامعة على هذا القرار ، مؤكدا على ان الطالب يستكمل امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكلية طب القاهرة بشكل طبيعى .

كما قام الدكتور محمد عثمان الخشت ، بتهنئة الطالب فادى ايمن الى ظهور الحقيقة قائلا “ الف مبروك ابنى فادى .. ظهرت الحقيقة .. نحن لا نضيع أبنائنا”
 

وكان قد كشف الدكتور أيمن منصور والد الطالب  فادى أيمن منصور  الشهير بـ  طالب طب قصر العيني عن آخر المستجدات عن واقعة تزوير نتيجة الثانوية العامة الخاصة بنجله .

وقال الدكتور أيمن منصور والد  طالب طب قصر العيني خلال تصريح لصدى البلد " ذهبت إلى الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ، وقالولى إن اسم طالب تانى على الورق الخاص بابنى" .

وأضاف والد طالب طب قصر العيني: " أن الطالب الذى قام بالتزوير غير مقيد بالمدرسة التابع لها نجلي  وأنه يوجد موظف هو من قام بهذا التزوير ، مؤكدا على أن الطالب المزور ليس له أى ورق فى  السجلات من سنة 2004 إلى 2020 " .  

 

ماذا قال الطالب فادى أيمن في فيديو الاستغاثة ؟

وقال الطالب فادي أيمن، طالب طب قصر العيني  في الفرقة الثانية جامعة القاهرة ،:" بأعمل الفيديو ده عشان استغيث بسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي  ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي وسيادة النائب العام ..  أنا طالب عادي زي أي طالب في كلية الطب ، المفروض بنجهز حاليا لامتحانات آخر السنة ، لكني فوجئت بتليفون من شئون الطلاب عندي في الكلية بيقولوا لي انت محروم من دخول الامتحان وطلبوا مني اروح للشئون القانونية المركزية في جامعة القاهرة .. ولما روحت قالوا لي نتيجة الثانوية العامة بتاعتك مزورة والمجموع ده بتاع حد تاني وأنت واخده".
 

 

وأضاف الطالب : “ طيب انا دلوقتي معايا رقم جلوسي الاصلي بتاع الثانوية العامة محتفظ بيه بالصدفة ، روحت اطلع اثبات من الادارة العامة للامتحانات ان ده رقم جلوسي ، و هناك اتفاجئت انه متغير عندهم”.

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