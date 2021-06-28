جنايات المنصورة تحيل أوراق سيدة قتلت زوجها بـ سم الفئران إلى المفتي

قررت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، بمحافظة الدقهلية اليوم، إحالة أوراق ربة منزل من إحدي قري مركز ميت غمر، إلي فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي في قرار إعدامها بعد اتهمتها النيابة العامة بقتل زوجها عمدا بأن دست له سم فأر في الطعام، لرفضها العيش معه، وأكد شقيق المجني عليه أنها أردت التخلص من زوجها رغبة منها في الزواج منه، وأن زوجها يقف في طريق هدفها المنشود، واعترفت المتهمة بفعلتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد جمال محمد ، محمود محمد عبد الرازق، وذلك في القضية رقم 444 لسنة 2016 جنايات ميت غمر والمقيدة برقم 6 لسنة 2016 كلي جنوب المنصورة.

كان المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة أمر بإحالة "علما محمد السيد السباعي" 20 سنة،ربة منزل ، ومقيمة بإحدى قرى مركز ميت غمر لأنها في يوم 4/10/2015 بدائرة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية قتلت المجني عليه "أحمد سليمان محمد " عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على ذلك وأعدت لهذا الغرض مبيد حشري "سم فأر" وما أن تھیات لها الفرصة حتی دسته في طعامه فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدة من ذلك ازهاق روحه على النحو المبين بالأوراق .

وأكد "محمد سليمان محمد " 24 سنة طباخ، ومقيم بإحدى قرى ميت غمر، في أقواله أمام النيابة العامة، بأنه نما إلى علمه وفاة شقيقه فتوجه صوب مسكنه وأبصر على جثمانه إفرازات تخرج من فمه وتغير في لون جلده وإتهم المتهمة بتقديم مادة سامة له بقصد قتله لسابق إخبارها له لرغبتها بالزواج منه وأن المجني عليه يقف في طريق هدفها المنشود وأنها ستتخلص منه وصولا لمقصدها