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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بذكرى ثورة 30 يونيو

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ 8 لثورة 30 يونيو المجيدة.

 

وقال رئيس الأعلى للإعلام في بيان: يسعدني أن أهنئ سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، الثورة التي جاءت من شعب عظيم لتنقذ مصر من براثن الجماعة الإرهابية، ليستعيد الشعب المصري وطنه مرة أخرى.

 

وأضاف جاءت ثورتنا المجيدة في 30 يونيو لتؤكد تلاحم المصريين معًا من أفراد الشعب والقوات المسلحة لإنقاذ مصر من أهل الشر، وأكدت لما لا يدع مجالا للشك انحياز القوات المسلحة للشعب المصري، وقال: ستظل ثورة 30 يونيو رمزًا لانتصار وتلاحم الشعب والجيش في استعادة الأمجاد والكرامة الإنسانية.

 

وأوضح أن مصر خلال 8 سنوات مرت منذ ثورة 30 يونيو استطاعت تحقيق إنجازات غير مسبوقة على جميع الأصعدة، واستعادت مكانتها الدولية والإقليمية ودورها في أمن واستقرار المنطقة، في ظل قيادتكم الحكيمة، وكانت الإشادات الدولية خير دليل على ذلك حتى في ظل الظروف الصعبة التي مر بها العالم في ظل جائحة كورونا.

 

واختتم البيان: إذا نعرب لسيادتكم عن تقديرنا لما تبذلونه من جهود مخلصة لبناء مصر الجديدة، قادرة على صناعة مستقبل أفضل لأبنائها، ونعاهد سيادتكم على بذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق ما يتطلع إليه أبناء الشعب العظيم.

الرئيس السيسي الاعلى للاعلام ثورة 30 يونيو كرم جبر

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