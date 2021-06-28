البدري وأيوب يحضران مباراة إنبى والمقاولون

حضر الكابتن حسام البدري المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم مباراة إنبي والمقاولون العرب في سباق منافسات الدوري الممتاز باستاد بتروسبورت.

ورافق البدري أحمد أيوب المدرب العام في إطار خطة متابعة اللاعبين خلال الفترة الحالية استعدادا لخوض منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر.

الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن يحضر الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري وأعضاء الطاقم الفني طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر مباراة الأهلي وبيراميدز المقبلة.

ويتابع الجهاز الفني العناصر المرشحة عن قرب للاستقرار عن القائمة التي ستمثل مصر في مواجهة منتخبي انجولا والجابون خلال الأجندة القادمة.