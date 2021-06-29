بيضة الفيل.. حكاية سؤال أثار المزاح والسخرية بين الطلبة

ضحك وسخرية على سؤال "بيضة الفيل" وهو ماحكم الشرع في تناول بيضة الفيل؟ السؤال الغريب الذي يتكرر كل عام في الامتحانات ومن جيل إلى آخر.



سؤال بيضة الفيل



نفى الدكتور عبد الراضي رضوان عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن وجود سؤال غريب في امتحان بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، نصه كالتالي :«ما حكم الشرع في تناول بيضة الفيل؟» و «لو كانت الفيلة تبيض، فماذا تكون لون بيضتها»؟.

قال عبد الراضي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد : أن هذه الاسئلة لم يتم ذكرها في أي من امتحانات كلية دار العلوم بجامعة القاهرة ، بل وإنها لا توجد في اي مقررات الكلية ، مشيراً إلى أن الخبر المتداول لا أساس له من الصحة نهائيا بل انه شائعة هدفها فقط إثارة الجدل.



سؤال بيضة الفيل في الامتحانات

بيضة الفيل



وناشد عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة ، جميع الطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة التي يتم تداولها بشكل غير رسمي على وسائل التواصل الاجتماعي ،وطالب الطلاب بضرورة التركيز فقط في الدراسة والامتحانات مع التأكيد على أن كلية دار العلوم تهتم دائما بمصلحة طلابها ولا تسعى لوضع أي أسئلة معقدة او مثيرة للجدل في امتحاناتها.



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