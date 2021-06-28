مصر تغزو القارة السمراء.. الطيران المدني يقترب من إنهاء صفقة شراكة جنوب السودان

خطوة جديدة مرتقبة داخل القارة الإفريقية، تقدم نحوها وزارة الطيران المدني، خلال الأسابيع القليلة القادمة، لاستكمال ما بدأته قبل نصف عام، من مباحثات ودراسات مع دولة جنوب السودان، حول حقوق النقل جوياً لشركة الطيران المصرية "إير كايرو" داخل القارة السمراء، بالشراكة مع شركة طيران جنوب السودان.

في نوفمبر العام الماضي، شكلت وزارة الطيران المدني وفداً يرأسه الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، للسفر إلى دولة جنوب السودان لبدء شوط المباحثات مع جنوب السودان بشأن حقوق النقل الجوي لشركة الطيران المصرية داخل الجمهورية الواقعة في شمال شرق إفريقيا وخارجها أيضاً، وذلك ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية لربط دول القارة السمراء بأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

وزير الطيران المدني ونائبه الطيار منتصر مناع ورئيس شركة مصر للطيران

تفاصيل الاتفاقية

الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، كشف أنه خلال الأيام القليلة القادمة، سوف يتوجه وفد من وزارة الطيران المدني وشركة إير كايرو إلى العاصمة جوبا، لإمضاء توقيع الشراكة النهائي بين إير كايرو وشركة جنوب السودان للعمل داخل جنوب السودان وخارجها أيضاً، وذلك من مطار جوبا إلى جميع العواصم الإفريقية.

وأوضح الطيار منتصر مناع، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن البداية داخل جنوب السودان ستكون مع شركة إير كايرو ثم تدخل لاحقا على نفس خطوط التشغيل إلى العواصم الإفريقية الشركة الوطنية مصر للطيران، والتي تعد إير كايرو ذراعها المساند.

وعلى ذكر الشركة الوطنية، أشار نائب وزير الطيران المدني، إلى أن مصر للطيران تنتظر حالياً أيضاً التصديق النهائي مع دولة غانا، بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين لتأسيس شركة طيران وطنية غانية مُتكاملة باستثمار مصري غاني مُشترك، والتي تم توقيع عقده بالأحرف الأولى في أكتوبر الماضي، حيث تمتلك مصر للطيران فيه نسبة 75% من الأسهم وتكون لها الإدارة أيضاً، وذلك بالاستفادة من الخبرة الواسعة للشركة الوطنية باعتبارها أقدم ناقل جوي أفريقي وتقدم خدماتها إلى أكثر من 80 وجهة في شتى أنحاء العالم.

الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني

مصر للطيران وشركات أخرى

وعند الحديث عن موقف باقي شركات الطيران المصرية الخاصة، من هذا التوجه الحكومي تجاه القارة السمراء، كشف نائب وزير الطيران المدني، في تصريحاته لـ صدى البلد، أنه تم تنسيق لقاء بين القطاع التجاري وسلطة الطيران المدني ومصر للطيران وإير كايرو وممثلي الشركات المصرية الخاصة، لدراسة خطوط التشغيل الجوية داخل قارة إفريقيا لتكون بالتقسيم بين جميع شركات الطيران المصرية الحكومي منها والخاص، لتصبح في النهاية جميعها سلسلة تكاملية تعمل جنباً إلى جنب مع الشركة الجديدة التي سيتم تأسيسها مع دولة غانا الشقيقة.

وأشار الطيار منتصر مناع، إلى وزارة الطيران تعمل أيضاً خلال هذه الفترة، على اتفاقات شراكة أيضاً مع جنوب السودان وغانا في ملفات الصيانة والخدمات الأرضية داخل القارة السمراء من خلال الوطنية، وليس فقط شراكة تشغيل خطوط ورحلات.

واعتبر نائب وزير الطيران المدني، جمهورية جنوب السودان أرض خصبة لصناعة النقل الجوي بشكل عام، بسبب طبيعة الدولة نفسها من عدم وجود نقل نهري وبري داخلي بها، وأنها اعتمادها كلياً في وسائل النقل على النقل الجوي، حيث تصل تذاكر الطيران الداخلي بها ما بين 300 إلى 400 دولار، فضلا عن الاستفادة من التشغيل إلى باقي العواصم الآفريقية من مطار جوبا، وذلك بموجب الاتفاقية التي سيتم توقيع شكلها النهائي بين الجانبين.

عن إير كايرو المصرية

بالإشارة إلى شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، والتي ستكون الشعلة الأولى للطيران المدني المصري داخل القارة السمراء، فإن الشركة استطاعت خلال العام المالي الأخير، أن تحقق نتائج إيجابية في الإيرادات برغم انحسار التشغيل في ظل أزمة الجائحة الوبائية فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد سنوات من الخسائر كانت تسجلها الشركة سابقاً.

وتشهد الشركة حالياً، تطور كبير على مستوى الأسطول الذي وصل حالياً إلى 10 طائرات، وعلى مستوى شبكة الخطوط الجوية أيضاً التي تسير الرحلات إليها، بالتوازي مع صفقاتها الجديدة لتحديث أسطولها بضم طرازات جديدة من الطائرات، أبرزها صفقة ايرباص نيو، حيث متوقع أن تضم الشركة 4 طائرات جديدة من طراز A320NEO خلال العام المالي الحالي.