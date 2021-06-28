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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

هل ستغلق معارض السيارات داخل الكتل السكنية.. البرلمان يجيب

معارض السيارات
معارض السيارات

ناقشت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عدد من طلبات الاحاطة بشان معارض السيارات حول  قرار الحكومة باغلاق معارض السيارات داخل الكتل السكانية.

وقال النائب أحمد السجيني  في بداية اجتماع  اللجنة ان الغرض من الجلسة ان يحتاج الى مراجعة وتوضيح وشرح من ممثلي الحكومة لأسباب تلك القرارات وأهدافها.

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اغلاق معارض السيارات 

وشدد السجيني على ان الرئيس لم يصدر قرارات بإغلاق معارض السيارات وتوجيهاته لبناء مصر الحديثة في كل المجالات وليس قطاع السيارات فقط بل كل القطاعات.

أكد السجيني حضور كافة الاطراف من نواب وممثلي الحكومة من وزارة الإدارة المحلية وممثلي 5 محافظات اضافة الى بعض المواطنين كتمثيل شعبي وممثلي  رابطة  السيارات.


وطالب عدد من النواب تأجيل قرار إغلاق معارض السيارات داخل الكتل السكنية خاصة المعارض اصحاب التراخيص.

 

وقال النائب احمد حتة مقدم طلب احاطة إن القرار جاء في عجل وغامض وغير واضح ويحتاج الى مراجعة متسائلا هل القرار يستهدف عواصم المحافظات فقط ام يشمل المراكز  وهل  يستهدف من لديه ترخي؟؟ مشيرا الى ان   اصحاب المعارض دفعوا أموالا طائلة  في تكلفة المعارض  والضرائب.

واضاف احمد حته ان هناك متوسط 25 الف معرض في مصر  فيها متوسط عمالة ضعف هذا الرقم  واسرهميضا حيث يصا المضارينومن العمالة الى اكثر من مليون شخص  خاصة ان المعارض موجوده في كل مكان.


تسال حته عن نصير محلات قطع الغيار والورش وعددها  اكثر من معارض السيارات بكثير وتوجد داخل المدن والكتل السكنية.


وطالب حتع  بعدم التعميم لى الجميع ومساواة المرخص بغير المرخص والمخالف بغير المخالف ظاعيا الى تأجيل القرار وضع شروط   واضحة بالتزام بمساحة المعرض ومن يخالف الشروط يعاقب او يغلق لكن لا يمك تعميم القرار و لابد ان يكون هناك حوار قبل اتخاذ مثل هذا القرار

وقال النائب احمد دياب عضو مجلس النواب انه ليس هناك اي اعتراض على اي قرار لمصلحة الدولة  ولكن الاعتراض ان قرار  اغلاق صالات العرض داخل الكتل لسكنية ونقلها الى مدينة للسيارات في الظهير الصحراوي  جاء على عجلةدون معرفة سبب هذا  الاستعحال  دون تخطيط  على ان يتم النقل خلال 3شهور و اغلاق المعارض خلال شهر في بعض المحافظات 
واشار  دياب الى ان الاماكن الجديدة في مدينة السيارات الجديدة  خاليه من الخدمات حتى الان  مشيرا الى ان كل دول العالم بها معارض سيارات في المدن السكنية


واوضح ام القرار سيؤثر اقتصاديا وتجاريا على المعارض كما سيؤثر على حجم العمالة وهناك تجار لديهم 30 معرض كيف تنتقل في معرض واحد فس مدينة السيارات ؟

وشدد دياب على ان القرار يضر بالتحار  وان الحل هو التزام المعرض بحدوده وعدم شغل الطريق  موضحا ان وقف التصاريح لمعارض السيارات منذ 25  ومع ذلك كانت المعارض تدفع ضرائب

واستعرضت النائبة ايفلين  متى  طلب احاطتها استعرض وتسألات عن مصير المعارض والعاملين بها 
بعد  قرار اعلاق معارض السيارات بالكتل السكنية  خاصة مع صعوبة نقل كل المعارض الى مدينة السيارات بالعين السخنة و من باقي 
مطالبة بايجاد بديل  قبل اي غلق للمعارض مع  ايجاد بديل

ومن جانبه اكد النائب هاني مصطفى خضر  مقدم طلب احاطة ايضا انه لابد من مراجعة البرلمان واخذ رأيه في مثل هذا القرار  
القرار تم اتخاذه بشكل عاجل وهناك معارض تم فتحها و تكلفت الكثير بالاضافة للعمالة  

وطالب النائب  باستثناء محافظة المنوفيه  من القرار بد ومعاقبة المعرض  المخالف او من يقوم باشغال الشوارع مشيرا الى ان هذا القرار هيخرب بيوت تجار وعاملين كثيرين


وقالت النائبة شاديه خضير  ان القرار صعب ان يعمم على كل المحافظات بهذه العجلة وما تم في الربيكي  لا يمكن تطبيقه على معارض السيارات لان الربيكي مهنة ومصانع ولكن المهارض والسيارات تجارة ولا يمكن جمع كل هذه المعارض في مدينة سيارات واحده خاصة ان هذا يؤدي الى تزاحم كبير كما كان يحدث بسوق السيارات في مدينة نصر
 

معارض السيارات مجلس النواب الكتل السكانية مصر الحديثة الإدارة المحلية

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