سلة سموحة تبدأ الإعداد والجهاز الفني يجتمع باللاعبين

اجتمع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة مع لاعبي الفريق وذلك لوضع الخطوط العريضة لبدء فترة الإعداد.

وأوضح الجهاز الفني للاعبين خطة المرحلة القادمة مطالبهم بالقوة والجدية في التدريبات حتى يحققوا الطموحات المعقودة عليهم ويرفعوا اسم سموحة عاليا.

ويضم الجهاز الفني الكابتن فادي هاني مدير فنى والكابتن أحمد عبد المطلب مدرب عام والكابتن محمد رزق مدرب والدكتور مروان النجار طبيب والكابتن شادى باسم مخطط أحمال والكابتن أنس فهمي محلل أداء وإحصائي والكابتن محمد زكريا مدير إداري والكابتن محمد عبد الرازق مدلك والكابتن حماده عبد العزيز فني مهمات ومصور والكابتن باهي فاروق رئيس الجهاز الفني والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الاداري.