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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أكبر أثر في العالم.. استعدادات نقل مركب خوفو لـ المتحف الكبير

استعدادات نقل مركب
استعدادات نقل مركب خوفو

كشف عيسى زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير،  تفاصيل  وضع اللمسات النهائية لنقل مركب خوفو الأولى من مكانها في أهرامات الجيزة إلى مكان عرضها الدائم بـ المتحف الكبير.

 

وقال زيدان في مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" لم يتم تحديد موعد نقل مركب خوفو الأولى، وتلك المركب من أكبر  الآثار العضوية المتواجدة على مستوى العالم وتعتبر أقدم مركب وأقدم أثر يتم نقله على مستوى العالم ".

 

وأضاف :" هناك تجهيزات هندسية وتحضيرات علمية قبل بدء عملية نقل مركب خوفو الاولي،  والمركب الأولى  سيتم نقلها كـ قطعة واحدة وبطولها الحقيقي وهو 42.3 متر".

 

وتابع عيسي زيدان :" يتم  التحضير لـ   نقل مركب خوفو الأولى منذ عامين والرئيس السيسي وجه بدراسة الفكرة لتأمين المركب عند نقلها "، مضيفا:"  اكبر تحد لدينا هو نقل أكبر أثر على مستوى العالم".

 

وأكمل زيدان:"   تم جلب سيارة ذكية من بلجيكا لنقل  مركب خوفو  إلى المتحف الجديد، وستكون سرعة السيارة  كيلو مترا واحدا في الساعة الواحدة  وتلك السيارة يتم التحكم فيها عن بعد ".

 

وعقد صباح اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعاً مع اللواء عاطف مفتاح المشرف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، وعدد من قيادات المتحف وذلك لمتابعة مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير.

 

وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر الإجراءات و التجهيزات الأثرية والهندسية اللازمة لإجراء تجربة محاكاة نهائية لعملية نقل مركب خوفو الأولي  من مكانها الحالى بمنطقة أهرامات الجيزة إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف المصري الكبير، خلال الاسابيع القليلة القادمة.

 

وناقش الاجتماع آخر تطورات مستجدات العمل الأثري والهندسي بالمتحف وكذلك ملف تقديم وتشغيل الخدمات به.

 

نقل مركب خوفو

جدير بالذكر أن فريق العمل بالمتحف المصري الكبير نجح في إقامة التجربة الأولى لاختبار كفاءة أداء العربة المخصصة لعملية نقل مركب خوفو الأولى و ذلك لضمان وصول المركب بأمان.


وستتم عملية النقل باستخدام العربة الذكية ذات التحكم عن بُعْد والتي تم استقدامها خصيصًا من بلجيكا لنقل المركب قطعة واحدة، بعد حمايتها وتأمينها أثناء التحرك.

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