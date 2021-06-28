الهند تكتشف أخطر الفيروسات فى العالم .. فما هو ؟

توصلت دراسة جديدة أجريت في الهند إلى أن فيروس نيباه بدأ فى الانتشار بشكل أوسع وهو من أخطر الفيروسات على مستوى العالم، لدى نوعين من الخفافيش في ولاية ماهاراشترا الهندية.

ووفقا لما نشرته مجلة الأمراض المعدية والصحة العامة الهندية، فقد اكتشف خبراء المجلس الهندي للبحوث الطبية (ICMR) الحمض النووي الريبوزي الخاص بالفيروس والأجسام المضادة له في بعض العينات التي تم أخذها من 80 خفاشا من نوعي Rousettus leschenaultii وPipistrellus Pipistrellus في كهف بمنطقة مهابليشور، وذلك فى مارس 2020.

الجدير بالذكر أن أول حالة لرصد إصابة خفافيش من نوع Rousettus leschenaultii بـ فيروس نيباه مما أثار المخاوف بشأن قدرة العدوى الخطيرة على الانتشار داخل الهند وخارجها مما يهدد العالم خاصة أن بعض الحالات الجديدة التى اكتشفت مؤخرا كانت على مقربة من تجمعات سكنية كبيرة.

وأكد الخبراء أن هناك حاجة لإجراء المزيد من الدراسات والأبحاث العلمية حول فيروس نيباه اكتشافهم الجديد يتطلب إجراء دراسات إضافية.

والطريقة التى انتقل بها فيروس نيباه من الحيوانات إلى البشر عن طريق اللعاب الذي تتركه هذه الحيوانت المريضة عند ملامسة الفواكه والخضروات فى المزارع .

يذكر أن إصابة الهنديون بفيروس نيباه ليست حديثة العهد فقد كانت أول إصابة بهذا الفيروس فى الهند عام 2001 وشهدت البلاد من وقتها أربع موجات من تفشي العدوى فيروس نيباه.