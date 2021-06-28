عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الهند تكتشف أخطر الفيروسات فى العالم .. فما هو ؟

فيروس نيباه
فيروس نيباه

توصلت دراسة جديدة أجريت في الهند إلى أن فيروس نيباه بدأ فى الانتشار بشكل أوسع وهو من أخطر الفيروسات على مستوى العالم، لدى نوعين من الخفافيش في ولاية ماهاراشترا الهندية.

 

ووفقا لما نشرته مجلة الأمراض المعدية والصحة العامة الهندية، فقد اكتشف خبراء المجلس الهندي للبحوث الطبية (ICMR) الحمض النووي الريبوزي الخاص بالفيروس والأجسام المضادة له في بعض العينات التي تم أخذها من 80 خفاشا من نوعي Rousettus leschenaultii وPipistrellus Pipistrellus في كهف بمنطقة مهابليشور، وذلك فى مارس 2020.

اكتشف تفاصيل السلالة الجديدة لـ فيروس كورونا في الهند

صح أم خطأ.. المتعافون من فيروس كورونا يحصلون على مناعة مدى الحياة

الجدير بالذكر أن أول حالة لرصد إصابة خفافيش من نوع Rousettus leschenaultii بـ فيروس نيباه مما أثار المخاوف بشأن قدرة العدوى الخطيرة على الانتشار داخل الهند وخارجها مما يهدد العالم خاصة أن  بعض الحالات الجديدة التى اكتشفت مؤخرا كانت على مقربة من تجمعات سكنية كبيرة.

 

وأكد الخبراء أن هناك حاجة لإجراء المزيد من الدراسات والأبحاث العلمية حول فيروس نيباه  اكتشافهم الجديد يتطلب إجراء دراسات إضافية. 

 

والطريقة التى انتقل بها فيروس نيباه من الحيوانات إلى البشر  عن طريق اللعاب الذي تتركه هذه الحيوانت المريضة عند ملامسة الفواكه والخضروات فى المزارع .

 

يذكر أن إصابة الهنديون بفيروس نيباه ليست حديثة العهد  فقد كانت أول إصابة بهذا الفيروس فى الهند عام 2001 وشهدت البلاد من وقتها أربع موجات من تفشي العدوى فيروس نيباه.

فيروس نيباه الأمراض المعدية دراسة جديدة الفواكه والخضروات الخفافيش الهند الحمض النووي اخبار صحة

موضوعات متعلقة

دراسة: الإنسان يصارع فيروس كورونا منذ 20 ألف عام

في اليوم الوطني لـ فيروس نقص المناعة .. تعرف على طرق العلاج

اليوم الوطني لـ فيروس نقص المناعة ..اكتشف أعراض الإيدز في جميع المراحل

بشرة خير.. التوصل لدواء يشفي أصحاب الأمراض الخطيرة من فيروس كورونا

ترشيحاتنا

تنبيه عاجل من التعليم للمدارس بشأن تسجيل نتائج الامتحانات لجميع الطلاب

لمزارعى المانجو .. 4 نصائح يجب مراعاتها خلال يوليو

العملية أفغانستان| أمريكا تفشل في غزو آخر..حاربت 20 عاماً لإقامة دولة طالبان

التعليم: محتال وراء أزمة طالب طب القاهرة وتحويل الأمر إلى الشئون القانونية

30 دقيقة .. الزمالك يتقدم بهدف والمقاصة يحاول الدخول في المباراة

مهلة لمدة شهر.. قرار جديد من المالية بشأن الضريبة العقارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل شيرين عبد الوهاب بعد سماعها تسريبات والد حسام حبيب.. تفاصيل

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

كنز أثري.. عجوز يعثر على بئر عميقة أسفل أرضية منزله|صور

شكرا ليكوا.. أول تعليق لشيرين عبد الوهاب بعد تسريبات والد زوجها

طلبت الزواج منه ومهرها رقم صادم ..شيرين عبد الوهاب .. مغرومة أم مخدوعة ؟

سائق نقل يسير عكس الاتجاه أمام أعين وزير النقل.. شاهد ماذا فعل

حالة الطقس.. الأرصاد: لا يوجد موعد محدد لانكسار الموجة الحارة

مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-6-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة هزت الكويت.. سوري يقتل والدته ويطعن شرطيا وسط الطريق.. فيديو

كنز أثري.. عجوز يعثر على بئر عميقة أسفل أرضية منزله|صور

إنتاج أول أتوبيس كهربائى مصرى بسواعد مصرية.. صور

وزارة الإنتاج الحربى تعلن بدء تفعيل عقود تصنيع أول أتوبيس كهربائي مصري

فيديو

فيديوجراف| من الركوع للأصنام إلى هدم الكعبة ..ماذا تريد فورتنايت وببجي؟

فيديوجراف.. قصة تصدر الفنانة مايان السيد تريند السوشيال ميديا

فيديوجراف.. القصة الكاملة للتشكيك في نتيجة الثانوية العامة لطالب بـ طب القاهرة

المتحدث العسكري يستعرض قوة الجيش المصري في ذكرى ثورة 30 يونيو

المزيد

ساحة رأي

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

سيد طه فايز يكتب: أطفال مصر .. يا رئيس الوزراء

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

دعاء على تكتب: حقوق أصحاب المهنة

عمر عاقيل يكتب: رؤية مفقودة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

اﻟﻤﺰﻳﺪ