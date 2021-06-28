ممثل الاتحاد الأوروبي يؤكد أهمية تضافر الجهود للحد من الزيادة السكانية

أكد السفير كريستيان برجر ممثل الاتحاد الأوروبي بالقاهرة , أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات حول العالم للحد من مشكلة الزيادة السكانية التى تلتهم كل سبل التنمية.



وأوضح برجر خلال مشاركته فى الاحتفالية الكبرى التى نظمها المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لتدشين كتابي ( التربية السكانية – وتنظيم الاسرة واراء أئمة الفقة المعاصرين ) بمركز الازهر للمؤتمرات بمدينة نصر ، أن العالم يستقبل 7 مليون مولود سنويا ، مشيرا الى ان هذا العدد الكبير من المواليد حول العالم يتطلب منا جميعا ، مباني أكثر ومدارس ومستشفيات وبنيه تحتية ومرافق أكثر وهذا بدوره يمثل عبئا ثقيلا وتحديا كبيرا ومعوقا أمام تحقيق التنمية المستدامة.



وأضاف ممثل الاتحاد الأوروبي أن احتفالية اليوم لتدشين هذا العمل الكبير يعد انجازا حقيقيا وداعما رئيسيا لتحقيق التنمية المستدامة ليس فى مصر وحدها بل فى العالم أجمع ، كما أشاد برجر بجهود المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكاني بجامعة الأزهر فى نشر المفاهيم والتوعية الصحيحة فى جميع الأوساط من خلال اصدارته القيمة التي صدرت عن علماء كبار فى مختلف التخصصات العلمية ، لافتا الى ان هناك تعاون وشراكة من الاتحاد الأوروبي لمصر فى سبيل تعزيز التعاون فى هذا المجال.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير محمد النظير ، أمين عام مجمع البحوث الاسلامية ، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية ، والدكتور جمال أبو السرور مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الازهر.