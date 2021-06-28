مخالفات فنية في البناء.. مواطنون بمدينة 6 أكتوبر يستغيثون بالنائب العام

استقبل موقع صدى البلد الإخباري، عبر خدمة شكاوى المواطنين استغاثة من سكان مشروع الريهام الكائن بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، لإنقاذ أرواح الأسر المقيمة بالمشروع بسبب مخالفات فنية في البناء.

ووجه المواطنون استغاثتهم إلى النائب العام ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لسرعة اتخاذ اللازم للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وجاء في استغاثة المواطنين: «السيد المستشار النائب العام والسيد المهندس رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نستغيث نحن سكان مشروع الريهام الكائن بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر والذي نفذته إحدى شركات المقاولات، بسيادتكم لإنقاذ أرواح الأسر المقيمة بالمشروع، والذي صدر بشأنه قرار من النيابة العامة "استئناف القاهرة" بإزالة 5 عقارات حيث أكدت اللجنة المشكلة من النيابة بأن أملاح الكولوريدات والكبريتات بمسطح الخرسانة بجميع عقارات المجمع السكني البالغ عددهم 21 عقارا تزيد عن الحد المسموح به حيث تبلغ زيادة تلك الأملاح بمواد البناء أحد عشر ضعف النسبة المسموح بها مما يعرض تلك العقارات وقاطنيها للخطر الداهم».

ويضيف قاطنو المشروع: «فوجئنا بعد صدور قرار رئيس جهاز 6 أكتوبر بإزالة 5 عقارات فقط، بأن هناك شروخا كبيرة بالجدران وسقوط خرسانات أسقف بعض الشقق وشروخ بسلالم بعض العمارات وهبوط ببعض الأعمدة في الـ16 عمارة التي صدر قرار بترميمها سنويا لمدة 20 عاما، وهو ما يستحيل معه السكن في أمان على الأرواح، وباللجوء للشركة لإعادة النظر في قرار اللجنة بالترميم لأن المسألة مجرد وقت لأن باقي العقارات مبنية من نفس المواد الخام.. أبلغتنا الشركة بالرد علينا خلال 3 أشهر وللأسف التطورات في العمارات سريعة جدا وهوما يعني أن بقاء السكان داخل تلك العقارات يشكل خطرا داهما عليهم.. نناشدكم سرعة اتخاذ اللازم للحفاظ على الأرواح والممتلكات».