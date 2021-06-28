البيت الأبيض يكشف السبب وصاحب قرار توجيه ضربات أمريكية على سوريا والعراق

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن هو من أمر بشن ضربات جوية في سوريا والعراق "للحد من التصعيد وكانت قانونية".

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أبلغنا بعض أعضاء الكونجرس قبل الضربات الجوية على الحدود العراقية السورية، ونحن على اتصال وثيق مع شركائنا في المنطقة".

وأكدت أن الغارات الجوية على المليشيات المدعومة من إيران تهدف للحد من مخاطر التصعيد ولا علاقة لها بزيارة الرئيس الإسرائيلي لواشنطن.

وأوضحت متحدثة البيت الأبيض أن بايدن يتطلع إلى الاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت لكن لم يتحدد موعد بعد"

وتابعت :"لدينا المسوغات القانونية لشن ضربات عسكرية بهدف الدفاع عن قواتنا في الخارج".

كانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت، فجر الاثنين، تنفيذ ضربات جوية دفاعية دقيقة ضد منشآت تستخدمها المليشيات المدعومة من إيران في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا.

وأفادت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان بأن القصف يأتي ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على أفراد ومنشآت أمريكية في العراق.

وشدد البنتاجون على أن الضربات استهدفت مستودعات أسلحة ومنشآت تستخدمها عدة مجموعات، بينها "كتائب حزب الله" و"كتائب سيد الشهداء".

فيما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 7 من عناصر الحشد الشعبي العراقي المدعوم من إيران.

ويأتي الهجوم الأمريكي في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس جو بايدن إلى العودة للاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران.