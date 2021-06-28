رامي جمال يشارك جمهوره بصورة من إجارته الصيفية .. شاهد

نشر الفنان رامى جمال صور جديدة له أثناء قضاء إجارته الصيفية من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعى “الانستجرام”.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت ابرز التعليقات كالآتى: منور يافنان - المحترم - ربنا يحفظك .

حرص الفنان رامي جمال، على نشر صور جديدة من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”، وذلك بعد نشره فيديو له تحدث من خلاله عن البهاق.

ونشر رامي جمال، الصور بصحبة كلبته وعلق عليها قائلاً: “ليكسي الحب ارق منها مفيش”.

و علق رامي جمال قائلاً:" مساء الخير انا انهارده هعمل فيديو لاول مره اتكلم عن البهاق وارد علي كميه الاسئله اللي بتجيلي من رجاله وبنات وأمهات واتمنى يفيدكم، وربنا يشفي الجميع".



علاج رامى جمال

وكان المطرب رامي جمال، قد نشر صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر رامي جمال، بإطلالة جديدة مختلفة بشعر طويل نتيجة خضوعة لجسلة بلازما.

يذكر أن طرح المطرب رامي جمال، أغنية سينجل جديدة بعنوان "دقيقة واحدة" وذلك في اول أيام عيد الفطر المبارك.

والأغنية من ألحان ياسر أنور، ومن كلمات رفيق نجيب، وتوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم.



وكان قدم رامي جمال تتر مسلسل “بين السماء والأرض” والذي عرض في النصف الأول من رمضان الحالي ضمن منافسه شرسة.

والتتر من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد العدل وتوزيع ومكس وماستر الهامى دهيمة وأحمد حسام، والتي تم عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع يوتيوب.



بين السما والأرض إخراج محمد العدل، وبطولة درة، هاني سلامة، محمد لطفي، يسرا اللوزي، محمد ثروت، نورهان، محمود الليثي.

وجه المطرب رامى جمال رسالة للهضبة عمرو دياب عبر حسابه الرسمى بموقع تويتر مشيدا بتاريخ عمرو دياب.

وكتب رامى جمال :" ‏مع كل يوم في الشغلانه الصعبة دي والطموح الأصعب بشوف الهضبة عمرو دياب المعادلة المستحيلة إنك تستمر وتجدد وتنجح ويتغير عليك اجيال واذواق موسيقيه وتفضل الأول والعلامة الفارقة بجد مجهود يحترم وذكاء يستحق النجاح اللهم ارزقنا النجاح والاختلاف والقبول"