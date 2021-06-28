يضم كافة الوسائل التكنولوجية المتطورة.. تفاصيل إنتاج أول أتوبيس كهربائي بأياد مصرية

قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، إن الأتوبيس الكهربائى الذي صنع بأيدي مصرية، جاء عن طريق تعاون الإنتاج الحربي مع شركة إنتاج وسائل النقل المصرية mcb، وهو ما يعكس استراتجية الدولة في توطين صناعة السيارات.

وأضاف «مصطفى» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى، أن المكون المحلي في الأتوبيس الكهربائى تجاوز الـ 60% وتم إجراء التجارب عليه حيث أثبتت أن تكلفة تشغيله أكثر توفيرًا من الأتوبيس العادي، إضافة إلى أنه مجهز على أعلى مستوى، ويضم كافة الوسائل التكنولوجية المتطورة ولا يمثل ضررًا على البيئة.



وتابع نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب أن الإنتاجية التي تعمل عليها الشركة بلغت 250 أتوبيسا خلال الشيفت الواحد (8 ساعات)، وأنه حال ارتفاع الطلب سوف يتم تضعيف العمل، لزيادة الإنتاج، وتلبية أي طلبات، مشيرًا إلى أن الشركة المصرية المتنجة للأتوبيس الكهربائي تصدر 60 % من إنتاجها للخارج.



وأردف أن الأتوبيس الكهربائي لا يقارن بمال لأنه يحافظ على سلامة البيئة، مضيفا أنه من المستهدف تحويل جميع الأتوبيسات إلى العمل بالكهرباء خلال 10 سنوت، وسيتم إنتاج أول خطوط الأتوبيس الكهربائي في أكتوبر المقبل.



وأوضح أن من مميزات الأتوبيس الكهربائي تمتعه بمحدد ذاتي للسرعة، إذ تعتبر أقصى سرعة له 70 كيلو متر، ويستطيع السير لمسافة 360 كيلو متر، من خلال عملية شحن واحدة، مضيفا أنه يوجد به خاصية الشحن الإحتياطي.

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وقال رئيس مصنع 200 الحربي اللوااء رفيق رزق، إن السيارات العاملة بالكهرباء هي جزء من استراتيجية الدولة فى السنوات القادمة، خاصةً أن العالم كله أصبح ينتقل لاستخدام سيارات النقل الكهربائية ومعدات النقل الكهربائية، لافتًا إلى أن العالم كان يبدأ بالمحركات البخارية، وبعد ذلك للمحركات التى تستخدم المواد البترولية، وبعد ذلك أصبح يتحول للمنتجات الكهربائية.



وأضاف رئيس مصنع 200 الحربي، خلال حديثه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تتجه لاستخدام العربات الكهربائية، ويعتبر جزءا من استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات في مصر، مشيرًا إلى أن توطين الصناعة يستلزم التعاون مع عدد من الدول، وتم اختيار الصين للتعاون معها لتصنيع الأتوبيس الكهربائي.



وأكد أنه يجرى نقل التكنولوجيا من الصين لمصر، مشيرًا إلى أن مصر تصنع الأتوبيسات منذ زمن كبير، ولكنها لأول مرة بصدد تصنيع الأتوبيسات الكهربائية، مشيرا إلى أن مصر حاليًا تتعاون مع الصين للتعرف على التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الأتوبيسات الكهربائية.



وأوضح أنه سيتم شراء الأتوبيسات الجاهزة فى المرحلة الأولى، للتعرف على المنتج وكيفية تصنيعه وصيانته، لافتا إلى أنه تم شراء 50 أتوبيسا كهربائيا، منوها إلى أنها كانت مخاطرة ولكن المصنع 200 الحربى يعتبر قاطرة الإنتاج ويتحمل المخاطرة.



وقال إنه فى عام 2023 سيتم تصنيع أتوبيس كهربائى بأيدٍ مصرية بنسبة 80%، مؤكدًا أن الجانب الصينى أشاد بقدرة المصريين على إنتاج الأتوبيس، مضيفًا أن مصنع 200 الحربى أنتج أول دبابة عام 1992م وأنتج ما يزيد على ألف دبابة لصالح القوات المسلحة المصرية.

