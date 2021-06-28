30 دقيقة .. الزمالك يتقدم بهدف والمقاصة يحاول الدخول في المباراة

مرت 30 دقيقة من مباراة الزمالك ومصر المقاصة بتقدم الأبيض بهدف دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الممتاز.

تعطل انطلاق المباراة بعض الدقائق لسبب غير معلوم، لكن يبدو أن الفرنسي باتريس كارترون المدير الفني للزمالك ومحمد عظيمة نظيره في مصر للمقاصة، كان لهما تعقيب على شئ في الملعب، واحتوى حكم المباراة الموقف وانطلقت صافرة اللقاء.

واحتسب سعيد حمزة حكم المباراة ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك في الدقيقة 6 من عمر المباراة، بسبب ملامسة الكرة ليد أحد مدافعي فريق مصر المقاصة.

وتصدى أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك لتسديد الكرة، وأسكنها الشباك ليعلن الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 7.

وحاول لاعبو مصر المقاصة أن يسيطروا على المباراة عقب تسجيل الزمالك هدف في شباكهم، لكن كان الزمالك متمركزا بشكل جيد في منتصف الملعب.

وسدد هشام محمد كرة على مرمى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك في الدقيقة 19 من عمر المباراة، لكن تصدى لها جنش ببراعة وأبعدها عن مرماه لتصبح ركنية.

ولم تشكل ركنية مصر المقاصة خطورة حقيقة على مرمى الزمالك، واستطاع دفاع الفريق الأبيض ان يبعد الكرة عن منطقة جزائهم.

ورد الزمالك بهجمة مميزة في الدقيقة 22 من عمر المباراة، بعد تمريرة رائعة من إمام عاشور لأشرف بن شرقي الذي كان متمركز في الجبهة اليسرى للزمالك، وراوغ دفاع مصر المقاصة ثم سدد كرة رائعة ولكن تصدى لها الحارس.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:



حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

وجاء التشكيل كالآتي:



حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: عصام صبحي- أحمد مودي - أحمد صبيحة - محمد دسوقي

الوسط: هشام محمد - سعيد الونش - باولن فوافي - شيملس بيكلي - عبد الله مجدي

الهجوم: باسم مرسي