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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: محتال وراء أزمة طالب طب القاهرة وتحويل الأمر إلى الشئون القانونية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا ، ردًا على ماتم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن طالب طب القاهرة الذي يدعى فادي أيمن منصور منصور ، والتي كانت ازمته فحواها أن شهادة نجاح الطالب/فادي أيمن منصور منصور "مزورة".

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بناء إلي ما ورد إليها من الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة القاهرة، بوجود عدد 2 استمارة نجاح تتضمن نفس رقم الجلوس مع اختلاف الأسماء الواردة بالاستمارات على الرغم من تطابق الدرجات والمجموع الكلي لكلا الطالبين.

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وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه بالبحث في سجلات نتائج الطلاب الموجودة بالإدارة العامة للامتحانات برقم الجلوس (292550) عام 2018/2019 دور أول تبين أنه يخص طالب آخر وهو الطالب/فادي فرج سعد سعيد، وأن الطالب فادي أيمن منصور منصور لا يوجد له أي بيانات على قاعدة البيانات.

وتابعت وزارة التربية والتعليم في بيانها الرسمي: بالتواصل مع إدارة شئون الطلبة والامتحانات بإدارة شرق مدينة نصر التعليمية للسؤال عن الطالب/فادي أيمن منصور منصور، تبين أن الطالب تقدم بطلب لسحب شهادة النجاح، كما تبين أن الطالب تقدم إلى الإدارة العامة للامتحانات "إدارة الشهادات" بطلب لتعديل اسمه من (فادي أيمن منصور منصور) إلى (فادي فرج سعد سعيد) ومرفق مع الطلب الأوراق التالية: (طلب مقدم لتعديل الاسم موقع من الطالب بنفسه- أصل الشهادة الكرتونية باسم الطالب/فادي أيمن منصور منصور، إقرار من الطالب بفقد الاستمارة الدالة على نجاح الطالب، مذكرة فقد لأصل شهادة النجاح من مديرية أمن بني سويف، نموذج 24 أ بصورة تصحيح أو تثبيت أو ابطال قيد ورقي صادر من مكتب سجل مدني الواسطى، أصل شهادة ميلاد الرقم القومي)، والتي تم على أساسها تعديل اسم الطالب من (فادي أيمن منصور منصور حرزالله) إلى (الطالب/فادي فرج سعد سعيد) على قاعدة البيانات.

ولفتت الوزارة إلى أنه في ضوء ما تقدم وبعد الرجوع إلى السجلات الرئيسية بلجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (ج) تبين :

 أن الطالب/فادي أيمن منصور منصور حرزالله، والذي يحمل رقم جلوس (292550) الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019 من ضمن الطلاب الناجحين والحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالشعبة العلمية (علمي علوم) بمجموع (405.5)، وأنه لا توجد بيانات باسم الطالب (فادي فرج سعد سعيد) في سجلات لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (ج)، وأنه ثبت وجود شخصا محتالا قام بتغيير اسمه في السجلات الرسمية إلى نفس اسم الطالب الحقيقي، وتم تحويل الأمر إلى الشئون القانونية لإعمال شئونها.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على مكتب التنسيق بتمكين الطالب/فادي أيمن منصور منصور حرزالله من استكمال دراسته بالكلية وأداء الامتحانات مع تحويل الموضوع إلى الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة القاهرة لإعمال شئونها.

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