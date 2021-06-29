الجامعة الأمريكية بالقاهرة تفتح باب المنح.. منح لدراسة المياه براتب شهرى للطلاب وفرصة الدراسة والتدريب فى أمريكا

الشايب: لاب توب وراتب شهري.. الجامعة الأمريكية تقدم منحة لدراسة هندسة المياه

الشايب : النتفوق فى المنحة يفتح باب السفر التدريب فى شركات امريكية كبيره



لطلاب المدراس الحكومية 140 منحة للعام الدراسي الجديد بالجامعة الامريكية

بدأت الجامعة الامريكية فى الإعلان عن المنح الدراسية التى سوف تقوم الجامعة بتقديها الطلاب للعام الدراسي الجديد فى شتي البرامج الدراسية المختلفة والمتنوعة .

قال الدكتور ياسر الشايب، مدير مشروع مركز التميز للمياه بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن المركز يقدم منحا في "دراسة هندسة المياه" بجامعتي عين شمس والإسكندرية ابتداء من العام الدراسي 2021-2022.



وأضاف ياسر الشايب، لـ"صدي البلد" أن المنحة تستهدف الطلاب غير القادرين، والذين لديهم رغبة حقيقية لدراسة هندسة المياه، وأن المنحة الدراسة تقدم داخل كليتي الهندسة بجامعتي عين شمس والإسكندرية.

وأوضح الشايب أنه فى الوقت الحالي يوجد برنامجين لدراسة هندسة المياه، مضيفا أن دراسة هندسة المياه عبارة عن برنامج متواجد داخل قسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة جامعة عين شمس تحت مسمى الهندسة المدنية والبنية التحتية والبرنامج الثانى متواجد فى جامعة الاسكندرية بمسي الهندسة المدنية والبيئة .

ولفت إلى أن مركز التميز للمياه ينصب تركيزه على هذين البرنامجين واستطاع المركز التواصل مع جامعة عين شمس وجامعة الإسكندرية لضمان أن المادة العلمية التى تدرس فى هذين البرنامجين تتوافق مع أهداف المركز، كما أن المركز يقوم بالعمل على تطوير وتحسين المادة العلمية التى تدرس وكل هذا بالتعاون والتنسيق مع الجامعتين .



وأشار مدير مشروع مركز التميز للمياه بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى أن المركز يشترط أن يدرس الطلاب الراغبين فى الحصول على المنح التى يقدمها المركز فى هذين القسمين فقط مع تحمل المركز لجميع التكاليف الدراسية طيلة الاربع اعوام وهى عدد سنوات الدراسة.



واستطرد الشايب أن مركز التميز للمياه يتحمل كافة المصاريف الدراسية بداية من المصاريف الخاصة لطلاب الجامعة ، بالاضافة الى توفير راتب شهري لكل طالب، وبدل سكن الطلاب المغتربين عن الجامعة التي يدرسون بها حتى يقموا باستئجار مكان مناسب لهم الاقامة به، كما أنه نظرا للتحول الكبير الذى يشهده نظام التعليم المصري فى الاعتماد على التعليم الالكتروني بسبب ظروف انتشار فيروس كورنا تم توفير جهاز لاب توب شخصي حتى يتمكن الطلاب من المذاكرة والاستماع إلى المحاضرات الخاصة وهناك ايضآ بدل الكتب الأكاديمية .



18 يوليو المواعيد النهائى لغلق باب التقديم المنحة

وأردف ياسر الشايب أن المركز يخطط لاستقطاب او إعطاء المنحة ل 225 طالب، وقد إستطاع المركز فى العام الماضى أن يعطى المنحة ل 62 طالب، وانه يأمل ان يستطيع أن يستكمل عدد باقى الطلاب خلال الفترة المقبلة قبل إنتهاء مواعيد غلق باب التقديم للحصول على المنح .



وأشار الى أن المواعيد النهائى لغلق باب التقديم المنحة سوف يكون تاريخ 18 من شهر يوليو.

كما زف الشايب، خبرا سارا، أنه فى حالة تقدم عدد أكبر من الطلاب وجميعهم على درجة كبيرة من التميز ويتوافق بهم جميع الشروط فمن الممكن عمل إستثناء الموافقه على إعطاءهم للمنحة الدراسية .

- طريقة التقديم ف المنحة

وفى إطار مشاريع المركز لا عداد جيل قادر على مواجهة تحديات المياه يقدم المركز منحا في "دراسة هندسة المياه" بجامعتي عين شمس والإسكندرية ابتداء من العام الدراسي 2021-2022.



وأعلن الدكتور ياسر الشايب عن كيفية التقديم الحصول عن المنح فقال أن التقديم يتم من خلال الانترنت عن طريق الدخول الى هذا الرابط الالكتروني :

https://www.coew-grantportal.info/#/landing



ويتم تقديم جميع المستندات المطلوبة منهم فى الرابط السابق وأن هناك لجنة مكونة دكاترة من كليات الهندسة بالاضافة الى بعض الممثلين للجهات التى يقوم المركز بالعمل معاها لفحص مستندات جميع المتقدين الراغبين فى الحصول على المنحة ثم بعد هذا يتم عمل مقابلة شخصية لدى الطالب التأكيد من مدى رغبتة فى التقديم فى هذة المنحة ثم بعد هذا يتم تمويل المنحة كاملة الطالب .

واشار الى ان المنحة مواجهة فى جامعتى الاسكندرية وعين شمس فقط ويختار الطالب اى جامعة يرغب فى الدراسة بها، بشرط الايكون مقيد فى أحدى الجامعتي من قبل ففى حالة مكان الطالب مقيد فى جامعة عين شمس او الاسكندرية فيستمر داخل المنحة فى الجامعة المقيد بها من قبل .

والفت الشايب أن المنحة المنحة تستهدف الطلاب غير القادرين مادين، وبذلك يتم المحاولة التأكيد على المستوي المادى الاسرة التأكيد انه من غير القادرين مادين، بالاضافة الى كتابة خطاب يبرز فيه الاسباب التى دفعته التقديم فيها التأكيد على رغبة الطالب فى دراسة هذا المجال والتخصص .

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن فتح باب التقديم للدفعة الثانية لـ "برنامج المنح الجامعية" لطلاب المدارس الحكومية، المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

تقوم الجامعة بإدارة وتنفيذ "برنامج المنح الجامعية" والذي يقدم منحا دراسية جامعية لما يقرب من 140 طالب وطالبة في العام الدراسي الجامعي 2022/2021 وذلك للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس ليس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة فحسب، بل أيضا في عدد من الجامعات المصرية الحكومية (في الأقسام ذات الرسوم والمقدمة باللغة الإنجليزية) والخاصة.



الجامعات الشريكة في البرنامج هي: جامعة القاهرة، وجامعة الإسكندرية، وجامعة عين شمس، وجامعة أسيوط، وجامعة المنصورة ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.



يقدم برنامج المنح الجامعية فرصا للطلاب المؤهلين من كل محافظات مصر، ويراعى في عملية الاختيار التوازن بين الجنسين لتحصل الطالبات على ما لا يقل عن 50 بالمئة من المنح. كما تتضمن المنحة حصول ما لا يقل عن 10- 15 بالمئة من الطلاب ذوي الإعاقة عليها وذلك للمساهمة في دعم التنوع ونمو مستقبلنا الجماعي.

تقول أمال موافي، مدير مشروع برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالجامعة: "تمكن برنامج المنح الجامعية، والذي تم إطلاقه في 2020 خلال جائحة الكورونا بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من استقبال وتسجيل الدفعة الأولى في جميع الجامعات الشريكة." وأضافت أن البرنامج يقدم أيضًا عددًا من أنشطة تعزيز المهارات غير الأكاديمية للطلاب مع ضمان سلامتهم في ظل الوضع الحالي بعد الكورونا.



وأضافت: "يبني هذا البرنامج شراكات قوية مع الحكومة المصرية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق الاستدامة للبرنامج والتواصل المستمر مع الطلاب في المستقبل."



تقدم الجامعة الأمريكية بالقاهرة من خلال البرنامج 20 منحة للطلاب لدراسة إدارة الأعمال، والاقتصاد، والصحافة، و5 منح لدراسة العلوم وعلوم الحاسب الآلي.



يهدف البرنامج بشكل خاص لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسؤولية البيئية في مصر من خلال التركيز على الدراسة الجامعية في مجالات المياه، والطاقة، والزراعة، وعلوم الحاسب الآلي، والذكاء الاصطناعي وعلم البيانات.