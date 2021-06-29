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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

6 اختصاصات لمصلحة دمغ المصوغات والموازين .. اعرفهم

دمغ المصوغات
دمغ المصوغات

يهدف قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا)، إلى إتاحة نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوى الصلة، مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومى، وتحفيز الصناعة الوطنية ، وزيادة قدرتها التنافسية والعمل على فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحديث وتطوير منظومة القياس والمعايرة (المترولوجيا) بمصر.

 

كما تضمن القانون أيضا تحديد مهام عمل مصلحة دمغ  المصوغات والموازين، وذلك وفقا للمادة (١٣) : التي نصت علي أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1994 في شأن الوزن والقياس والكيل ، تتولي مصلحة دمغ المصوغات والموازين القيام بالآتي :

 

١ - تطبيق القانون فيما يخص المترولوجيا القانونية محليًا .

 

٢ - دعم وتطوير البنية التحتية للمترولوجيا القانونية .

 

٣ - توفير التدريب في مجال المترولوجيا القانونية .

 

٤ - منح التراخيص للقطاع الخاص للقيام بخدمات اختبار المترولوجيا القانونية .

 

٥ - مراقبة السوق والتفتيش والتحقق من الموازين وأجهزة القياس ومبيعات البضائع بما في ذلك البضائع سابقة التعبئة .

 

٦ - أي اختصاصات أخري يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض عـلي المجلـس .

 

 

و أشارت المادة (14) إلي أنه يجوز للمجلس أن يحدد جهات أخري تتولي القيام بمهام محددة متعلقة بالأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك بمراعاة مقتضيات الحفاظ علي الأمن القومي.

المترولوجيا المعايرة دمغ المصوغات منح التراخيص الوزن والقياس

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