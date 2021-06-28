إصابة مدير المباحث و مصرع مسجل خطر في مطاردة عناصر إجرامية بقنا

أصيب مدير المباحث الجنائية بقنا، بكسور و كدمات بسيطة، و لقي مسجل خطر مصرعه و أصيب آخرون، في مطاردة مع عناصر إجرامية بمنطقة مساكن عثمان في قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا ، يفيد مقتل شمندي.ر ، و إصابة عصام حشمت، و ضبط اثنين آخرين من العناصر الإجرامية الهاربين من قضايا قتل و نصب و سرقات بالإكراه بمركز نقادة.

عثر بحوزة المتهمين، علي ٣ بنادق آلية و طبنجة و مواد مخدرة، عقب انتهاء المطاردة الأمنية.

فيما أصيب اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية، بكسور و كدمات بسيطة خلال مشاركته في الحملة.



و كانت حملة أمنية من قسم شرطة قنا، برئاسة اللواء محمد ياسر ، مدير المباحث الجنائية بالمديرية قنا، و الرائد محمد إيهاب، رئيس مباحث قسم قنا ، و الرائد بسام حمزة معاون أول مباحث قسم قنا، داهمت مخبأ عناصر إجرامية بمنطقة مساكن عثمان، وتطور الأمر إلي إطلاق نار نتج عنه مصرع مسجل خطر و إصابة آخر و ضبط اثنين.



تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.