تيليجرام يطلق أهم ميزة في مكالمات الفيديو الجماعية

تنافس تطبيق Zoom..

أطلق تطبيق الدردشة Telegram تيليجرام واحدة من أهم ميزات مكالمات الفيديو وهي ميزة screen sharing أو ميزة مشاركة الشاشة ، وذلك بعد أيام فقط من إطلاقه ميزة مكالمات الفيديو الجماعية حيث كان التطبيق قبل ذلك يعتمد على المكالمات الصوتية الجماعية.



وبحسب موقع Android Authority فإن screen sharing أو ميزة مشاركة الشاشة في تيليجرام تعني أن المستخدم يستطيع أن يشارك أصدقائه ما يقوم به على البرامج أو التطبيقات أثناء المكالمة الجماعية، مما يمكن بعض المستخدمين من شرح كيفية عمل برنامج ما أو بيانات او حسابات معقدة في الوقت الفعلي للمكالمة في تيليجرام.

ما هي ميزة مشاركة الشاشة في تيليجرام ؟



وتعتبر screen sharing أو ميزة مشاركة الشاشة ميزة ضرورية جدا أثناء مؤتمرات الفيديو الخاصة بالدراسة أو العمل والتي تحتاج لتوضيح بعض الأشياء والبيانات لجميع الأعضاء المشاركين في مكالمة الفيديو، حيث تعتبر ميزة موفرة للوقت وتسهل أي شيئ لأكبر عدد ممكن الأشخاص في نفس الوقت.



ويمكن لمستخدمي تيليجرام الآن تحويل المكالمات الصوتية الجماعية إلى مكالمات فيديو جماعية مع ميزة مشاركة الشاشة من خلال النقر على أيقونة الكاميرا على شاشة الاتصال، حيث يمكن لـ 30 مستخدمًا فقط في المجموعة الاشتراك في مكالمة الفيديو، ومن المقرر أن يزيد تيليجرام هذا الحد قريبًا.

ويمكن لمسؤولي مجموعة مكالمة الفيديو تثبيت موجز الفيديو ليراها المستخدمون الجدد عند الانضمام إلى مكالمة الفيديو، حيث يتوفر هذا الأمر أيضا على أجهزة اللاب توب والكمبيوتر ويجب أن يكون مفيدًا للمعلمين الذين يستضيفون دروسًا عبر الإنترنت، كما يمكن للمستخدمين أيضًا النقر على أي من شاشات الفيديو الخاصة بالمستخدمين لجعلها في وضع ملء الشاشة على أجهزتهم.

ويستطيع المستخدمون النقر فوق زر القائمة ثلاثي النقاط وتحديد ميزة مشاركة الشاشة من القائمة لتمكين الميزة من الهواتف الذكية أوأجهزة اللاب توب والكمبيوتر، وسيتم تثبيت موجز الفيديو للمستخدمين الجدد لمشاركة الشاشة تلقائيًا.



وتأتي هذه الخطوة من تطبيق تيليجرام بأنه جعل تجربة مكالمات الفيديو تبدو مشابهة لمكالمات الفيديو في أشهر التطبيقات مثل Zoom زووم و Google Meet كما أن تيليجرام قد وسع مسافة المنافسة بينه وبين غريمه التقليدي تطبيق الدردشة واتسآب.

