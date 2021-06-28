عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تنافس تطبيق Zoom..

تيليجرام يطلق أهم ميزة في مكالمات الفيديو الجماعية

تيليجرام يطلق أهم
تيليجرام يطلق أهم ميزة في مكالمات الفيديو الجماعية

أطلق تطبيق الدردشة Telegram تيليجرام واحدة من أهم ميزات مكالمات الفيديو وهي ميزة screen sharing أو ميزة مشاركة الشاشة ، وذلك بعد أيام فقط من إطلاقه ميزة مكالمات الفيديو الجماعية حيث كان التطبيق قبل ذلك يعتمد على المكالمات الصوتية الجماعية. 


وبحسب موقع Android Authority فإن screen sharing أو ميزة مشاركة الشاشة في تيليجرام  تعني أن المستخدم يستطيع أن يشارك أصدقائه ما يقوم به على البرامج أو التطبيقات أثناء المكالمة الجماعية، مما يمكن بعض المستخدمين من شرح كيفية عمل برنامج ما أو بيانات او حسابات معقدة في الوقت الفعلي للمكالمة في تيليجرام. 

 

تيليجرام يكشف عن ميزة جديدة طال انتظارها

تطبيق تيليجرام يحصل على ميزات جديدة مطورة.. تعرف عليها

ما هي ميزة مشاركة الشاشة في تيليجرام ؟ 


وتعتبر screen sharing أو ميزة مشاركة الشاشة ميزة ضرورية جدا أثناء مؤتمرات الفيديو الخاصة بالدراسة أو العمل والتي تحتاج لتوضيح بعض الأشياء والبيانات لجميع الأعضاء المشاركين في مكالمة الفيديو، حيث تعتبر ميزة موفرة للوقت  وتسهل أي شيئ لأكبر عدد ممكن الأشخاص في نفس الوقت. 


ويمكن لمستخدمي تيليجرام الآن تحويل المكالمات الصوتية الجماعية إلى مكالمات فيديو جماعية مع ميزة مشاركة الشاشة من خلال النقر على أيقونة الكاميرا على شاشة الاتصال، حيث يمكن لـ 30 مستخدمًا فقط في المجموعة الاشتراك في مكالمة الفيديو، ومن المقرر أن يزيد تيليجرام هذا الحد قريبًا.

 

ويمكن لمسؤولي مجموعة مكالمة الفيديو تثبيت موجز الفيديو ليراها المستخدمون الجدد عند الانضمام إلى مكالمة الفيديو، حيث يتوفر هذا الأمر أيضا على أجهزة اللاب توب والكمبيوتر ويجب أن يكون مفيدًا للمعلمين الذين يستضيفون دروسًا عبر الإنترنت، كما يمكن للمستخدمين أيضًا النقر على أي من شاشات الفيديو الخاصة بالمستخدمين لجعلها في وضع ملء الشاشة على أجهزتهم.

 

ويستطيع المستخدمون النقر فوق زر القائمة ثلاثي النقاط وتحديد ميزة مشاركة الشاشة من القائمة لتمكين الميزة من الهواتف الذكية أوأجهزة اللاب توب والكمبيوتر، وسيتم تثبيت موجز الفيديو للمستخدمين الجدد لمشاركة الشاشة تلقائيًا. 


وتأتي هذه الخطوة من تطبيق تيليجرام بأنه جعل تجربة مكالمات الفيديو تبدو مشابهة لمكالمات الفيديو في أشهر التطبيقات مثل  Zoom زووم و Google Meet  كما أن تيليجرام قد وسع مسافة المنافسة بينه وبين غريمه التقليدي تطبيق الدردشة واتسآب. 
 

تيليجرام screen sharing ميزة مشاركة الشاشة مكالمات الفيديو الجماعية المكالمات الصوتية الجماعية Zoom واتساب

ترشيحاتنا

جامعة القاهرة تعلن انتهاء أزمة الطالب فادي منصور

فى مباراة مثيرة.. الاتحاد يفرض التعادل 73-73 أمام الزمالك بنهائي دوري السلة

باقة 500 ألف جنيه.. اقوى 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 | صور

محلية البرلمان تكشف تفاصيل مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة وتربية الكلاب

الزمالك يواصل الصدارة بالفوز 1-0 على مصر المقاصة في الدوري

البدل 15 جنيها فقط.. "رياضة النواب" توصي بزيادة الحافز الرياضي للنشء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل شيرين عبد الوهاب بعد سماعها تسريبات والد حسام حبيب.. تفاصيل

شيرين عبد الوهاب تكشف تفاصيل خلافها مع حسام حبيب.. فيديو

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

كنز أثري.. عجوز يعثر على بئر عميقة أسفل أرضية منزله|صور

طلب غريب من خالد الغندور لـ لاعبي الأهلي بعد التأهل لنهائي أفريقيا

بعد هروب قوات آبي أحمد.. إثيوبيا تعلن وقف إطلاق النار في تيجراي

طلبت الزواج منه ومهرها رقم صادم ..شيرين عبد الوهاب .. مغرومة أم مخدوعة ؟

مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-6-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالضبة والمفتاح.. شاهد | جهاز يغلق الفم نهائيا لمكافحة السمنة

جريمة هزت الكويت.. سوري يقتل والدته ويطعن شرطيا وسط الطريق.. فيديو

كنز أثري.. عجوز يعثر على بئر عميقة أسفل أرضية منزله|صور

إنتاج أول أتوبيس كهربائى مصرى بسواعد مصرية.. صور

فيديو

فيديوجراف| من الركوع للأصنام إلى هدم الكعبة ..ماذا تريد فورتنايت وببجي؟

فيديوجراف.. قصة تصدر الفنانة مايان السيد تريند السوشيال ميديا

فيديوجراف.. القصة الكاملة للتشكيك في نتيجة الثانوية العامة لطالب بـ طب القاهرة

المتحدث العسكري يستعرض قوة الجيش المصري في ذكرى ثورة 30 يونيو

المزيد

ساحة رأي

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

سيد طه فايز يكتب: أطفال مصر .. يا رئيس الوزراء

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

دعاء على تكتب: حقوق أصحاب المهنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

اﻟﻤﺰﻳﺪ