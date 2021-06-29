البنك المركزي: 667.2 مليار حجم النقود المعاونة المتداولة في مارس الماضي

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي العملات المعاونة المتداولة خارج خزانة البنك إلى 735 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى مارس من العام المالي الجاري.

وارتفع حجم النقود المتداولة خارج خزانة الجهاز المصرفي بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 667.2 مليار جنيه بعد أن كانت ما يقرب من 660 مليار جنيه في فبراير الماضي ومقارنة بـ 660.14 مليار جنيه في يناير من نفس العام.



ووصلت جمة النقود المتداولة من العملات المعاونة الورقية إلى 39 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري وحتى الربع الأخير من السنة المالية الماضي.



وثبت البنك المركزي عمليات تداول العملات المعاونة المعدنية عند 696 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري وحتى نهاية الربع الأخير من العام المالي الماضي.



وأعلن البنك المركزي المصري عن استحواذ عمليات طباعة وإصدار النقود في مصر على 11.07% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري بعد أن كانت 10.95% من نفس الناتج في فبراير الماضي، ومقارنة بـ 10.96% بنهاية يناير الماضي.



وبلغت تكلفة طباعة عملة النصف جنيه الورقي نحو 568 مليون جنيه في مارس الماضي مقابل 564 مليون جنيه في فبراير من نفس العام ومقارنة بـ 561 مليون جنيه في يناير 2021.

