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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"ثورة 30 يونيو والجمهورية الجديدة" بثقافة الجيزة

صدى البلد

احتفلت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الجيزة بذكرى ثورة 30 يونيو، ونشرت الصفحة الرسمية فيديو بعنوان "ثورة يونيو والجمهورية الجديدة" قدمته ولاء زرزور بمكتبة السلام، تناولت خلاله أهمية اتحاد الشعب المصري وضرورة أن يشعر الحاكم بآلام الشعب ومطالبه، وكيف شكلت ثورة يونيو بداية جديدة لمصر الجديدة.

كما ألقت الضوء على المشاريع القومية العملاقة التي نفخر بها أمام العالم أجمع، إضافة إلى فيديو بعنوان "ثورة يونيو ..ثورة شعب" قدمته إسراء أسامة بمكتبة الشيخ زايد، تحدثت خلاله عن محاولة اختطاف هوية مصر، ودور الجيش المصري ويقظته في إيقاف المحاولات والمؤامرات التي كانت تحاك ضد مصر آنذاك، إلى جانب فيديو لقصيدة شعر بعنوان "ثورة 30 يونيو".

 

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عقد بيت ثقافة الصف، ندوة أدبية بعنوان "انجازات ثورة 30 يونيو"، تضمنت القاء العديد من القصائد الوطنية التي تتناول انجازات الثورة، أدارها الشاعر عصام قرنى حفني، بينما قدم بيت ثقافة الباويطي عرض لفرقة الباويطي التلقائية، تضمن بعض الأغاني من التراث الواحي منها "حمامي طاير، واعر يا عين، خلينا صابرين، ليه وليه وليه"، مع عزف ببعض الآلات مثل الارغول البلدي والطبلة والدفاع وبعض الرقصات الواحية.

نقرأ لنرتقي

ضمن فعاليات مبادرة "نقرأ لنرتقي"، ناقش بيت ثقافة زنين كتاب بعنوان "البطل الصغير" تأليف اسماعيل عبد الفتاح، الذي تناول تعميق قيمة التضحية فداء للوطن، بينما ناقشت مكتبة صول الثقافية كتاب بعنوان "صناعة طفل المستقبل" تأليف د. ايما سارجنيت، وناقشت مكتبة أحمد عرابي كتاب "الكتاب أنسان" تأليف عبد التواب يوسف، كما ناقش قصر ثقافة العياط كتاب بعنوان "الفريق عبد المنعم رياض" تأليف محمد خلف الله، الذي يقدم طرحا تاريخيا لمسيرة حياة هذا الشهيد الذي قدم حياته فداء لوطنه وأصبح يوم استشهاده يوما للشهيد، فيما نفذت مكتبة دور التربية ورشة لاعادة تدوير المخلفات باستخدام العلب الفارغة وقشر الفستق.

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